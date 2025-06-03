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Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26% - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26%
Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26% - 03.06.2025, ПРАЙМ
Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26%
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:03+0300
2025-06-03T15:03+0300
авто
спрос на легковые авто
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 437 099 шт. (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам пяти месяцев 2025 года. При этом рынок новых транспортных средств составил 506,5 тысячи штук (сокращение на 28% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 277 063 штуки (снижение на 10% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-мае снизились на 17% - до 41,7 тысячи штук, грузовых автомобилей - на 52%, до 23,5 тысячи штук, а автобусов - на 53%, до 4,3 тысячи штук. "Доля российской техники по итогам января-мая 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
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авто, спрос на легковые авто, бизнес, минпромторг
Авто, спрос на легковые авто, Бизнес, Минпромторг
15:03 03.06.2025
 
Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26%

Минпромторг: продажи легковых авто в России в январе-мае составили 437,1 тысячи штук

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 437 099 шт. (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам пяти месяцев 2025 года.
При этом рынок новых транспортных средств составил 506,5 тысячи штук (сокращение на 28% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 277 063 штуки (снижение на 10% в годовом выражении).
Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-мае снизились на 17% - до 41,7 тысячи штук, грузовых автомобилей - на 52%, до 23,5 тысячи штук, а автобусов - на 53%, до 4,3 тысячи штук.
"Доля российской техники по итогам января-мая 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
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