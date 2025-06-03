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Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43%
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43% - 03.06.2025, ПРАЙМ
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43%
Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:05+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тысячи импортных автомобилей (на 43% меньше, чем за май 2024 года) и 57,6 тысячи автомобилей, произведённых в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что майские продажи в легковом сегменте составили 90,7 тысячи новых авто, показав снижение на 28% в годовом выражении и на 11% - в месячном.
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авто, россия, минпромторг, бизнес
Авто, РОССИЯ, Минпромторг, Бизнес
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43%
Минпромторг: продажи новых импортных авто в РФ снизились до 44,8 тысячи штук
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тысячи импортных автомобилей (на 43% меньше, чем за май 2024 года) и 57,6 тысячи автомобилей, произведённых в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что майские продажи в легковом сегменте составили 90,7 тысячи новых авто, показав снижение на 28% в годовом выражении и на 11% - в месячном.
Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26%