Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43% - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250603/avto-858157767.html
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43%
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43% - 03.06.2025, ПРАЙМ
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43%
Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:05+0300
2025-06-03T15:05+0300
авто
россия
минпромторг
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_b42ffdaf1522043a5cc95c448c4238c5.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тысячи импортных автомобилей (на 43% меньше, чем за май 2024 года) и 57,6 тысячи автомобилей, произведённых в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что майские продажи в легковом сегменте составили 90,7 тысячи новых авто, показав снижение на 28% в годовом выражении и на 11% - в месячном.
https://1prime.ru/20250603/avto-858157625.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_0623562ff5efc6ddc5a717577239bcff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, минпромторг, бизнес
Авто, РОССИЯ, Минпромторг, Бизнес
15:05 03.06.2025
 
Продажи новых импортных автомобилей в РФ в мае снизились на 43%

Минпромторг: продажи новых импортных авто в РФ снизились до 44,8 тысячи штук

© fotolia.com / HappyAlexАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© fotolia.com / HappyAlex
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тысячи импортных автомобилей (на 43% меньше, чем за май 2024 года) и 57,6 тысячи автомобилей, произведённых в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что майские продажи в легковом сегменте составили 90,7 тысячи новых авто, показав снижение на 28% в годовом выражении и на 11% - в месячном.
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Продажи новых легковых авто в России в январе-мае снизились на 26%
15:03
 
АвтоРОССИЯМинпромторгБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала