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В России за пять месяцев объем автокредитования уменьшился на 48%

В России за пять месяцев объем автокредитования уменьшился на 48% - 03.06.2025, ПРАЙМ

В России за пять месяцев объем автокредитования уменьшился на 48%

Российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 миллиардов рублей за январь-май, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T12:33+0300

2025-06-03T12:33+0300

2025-06-03T12:33+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 миллиардов рублей за январь-май, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, по итогам пяти месяцев 2025 года российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 миллиардов рублей - на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае объем рынка автокредитования составил примерно 115 миллиардов рублей - на 2% больше, чем в апреле, но почти в два раза ниже уровня мая 2024 года", - говорится в сообщении. Там же сказано, что высокая ключевая ставка, риск-политика Банка России и выросший утилизационный сбор продолжают оказывать давление на рынок автокредитования. Небольшой рост в мае обусловлен активностью дилеров, которые предлагают покупателям скидки для сокращения складских запасов. Еще один фактор - переток спроса со второго полугодия из-за ожиданий дальнейших ограничений условий кредитования. Год к году сегмент по-прежнему демонстрирует серьезное снижение выдач, отмечает ВТБ. Уточняется, что основной объем кредитования по-прежнему приходится на рынок новых автомобилей, чему способствуют господдержка и субсидированные программы производителей. "Рынок автокредитования проходит фазу структурной перестройки. Регуляторные меры и дорогие деньги сдерживают классическое кредитование, переводя спрос в сегмент субсидированных программ – государством и самими производителями. Для банков сейчас важна не столько динамика выдач, сколько качество портфеля. Особенно это касается рынка машин с пробегом, где высокая ключевая ставка требует более взвешенного подхода к продажам", - отметил вице-президент, начальник управления партнёрских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

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банки, авто, финансы