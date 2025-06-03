https://1prime.ru/20250603/dohody-858145276.html

Доходы региональных бюджетов в I квартале выросли на 7,5%

Доходы региональных бюджетов в I квартале выросли на 7,5% - 03.06.2025, ПРАЙМ

Доходы региональных бюджетов в I квартале выросли на 7,5%

Доходы региональных бюджетов РФ в первом квартале 2025 года составили 4,9 триллиона рублей, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T00:17+0300

2025-06-03T00:17+0300

2025-06-03T00:17+0300

экономика

финансы

россия

рф

борис ковальчук

счетная палата

мсп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858145276.jpg?1748899079

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Доходы региональных бюджетов РФ в первом квартале 2025 года составили 4,9 триллиона рублей, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а госдолг регионов остался примерно на уровне начала года, составив 3,2 триллиона рублей, следует из обзора агентства "Эксперт РА" "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за I квартал 2025 года", который имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам первых трех месяцев 2025-го доходы региональных бюджетов увеличились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли 4,9 триллиона рублей. Рост был обеспечен увеличением налоговых и неналоговых доходов (ННД), которые увеличились на 10,8%, в то время как межбюджетные трансферты из федерального бюджета сократились на 2,5%", - говорится в обзоре. В структуре налоговых доходов наблюдался рост по всем видам поступлений, указывают в "Эксперт РА". Так, по НДФЛ поступления выросли на 12,4% вследствие увеличения фонда оплаты труда и доходов от долевого участия в организациях, по налогу на прибыль организаций – на 6,3%, а по налогу на имущество организаций – на 8% из-за расширения налоговой базы. По акцизам поступления выросли на 4,6% из-за повышения цен реализации подакцизных товаров, расширения их перечня и увеличения налоговых ставок, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 4,9% в связи с ростом налоговой базы и расширением критериев отнесения к МСП, а по НДПИ – на 49,2% вследствие пересмотра налоговых ставок на отдельные виды полезных ископаемых, а также увеличения роста цен реализации драгоценных металлов. Расходы региональных бюджетов за рассматриваемый период выросли на 14,8% и составили 4,6 триллиона рублей, отмечают эксперты. "Государственный долг регионов с начала года изменился незначительно, увеличившись на 0,7% – с 3 147,7 до 3 170,4 млрд рублей. При этом в структуре долга еще больший вес получили бюджетные кредиты – их доля выросла с 78,4 до 81,4%", - отмечается в документе. Ранее Счетная палата РФ в аналитической записке о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год отмечала, что общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей. Кроме того, глава Счетной палаты Борис Ковальчук назвал ситуацию с исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, борис ковальчук, счетная палата, мсп