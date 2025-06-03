https://1prime.ru/20250603/isk-858154490.html
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке" - 03.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:20+0300
2025-06-03T13:20+0300
2025-06-03T13:20+0300
сбербанк
юникредит банк
иск
арбитражный суд
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
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сбербанк, юникредит банк, иск, арбитражный суд
Сбербанк, Юникредит банк, иск, арбитражный суд
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"
Суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к Unicredit Bank и АО "Юникредит Банк"
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
Суд в Москве рассмотрит иск "ВСМПО-Ависмы" к украинскому ГОКу на $22,7 млн