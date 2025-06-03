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Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"

Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке" - 03.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:20+0300

2025-06-03T13:20+0300

2025-06-03T13:20+0300

сбербанк

юникредит банк

иск

арбитражный суд

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.

https://1prime.ru/20250529/sud-858031626.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, юникредит банк, иск, арбитражный суд