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Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке" - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке" - 03.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:20+0300
2025-06-03T13:20+0300
сбербанк
юникредит банк
иск
арбитражный суд
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
https://1prime.ru/20250529/sud-858031626.html
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сбербанк, юникредит банк, иск, арбитражный суд
Сбербанк, Юникредит банк, иск, арбитражный суд
13:20 03.06.2025
 
Сбербанк подал иск к итальянскому Unicredit Bank и его российской "дочке"

Суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к Unicredit Bank и АО "Юникредит Банк"

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 17:45
 
СбербанкЮникредит банкискарбитражный суд
 
 
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