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Россияне в преддверии лета чаще заказывали косметику и парфюмерию

Россияне в преддверии лета чаще заказывали косметику и парфюмерию - 03.06.2025, ПРАЙМ

Россияне в преддверии лета чаще заказывали косметику и парфюмерию

Россияне в преддверии летнего сезона чаще заказывали косметику и парфюмерию, в мае рост продаж таких товаров составил 20% в годовом выражении, говорится в... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:09+0300

2025-06-03T09:09+0300

2025-06-03T09:09+0300

экономика

бизнес

россия

косметика

парфюмерия

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МОСКВА, 3 июня - ПРАЙМ. Россияне в преддверии летнего сезона чаще заказывали косметику и парфюмерию, в мае рост продаж таких товаров составил 20% в годовом выражении, говорится в совместном исследовании ГК "Деловые Линии" и сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей "ЮKassa", с которым ознакомилось РИА Новости. "Группа компаний "Деловые Линии" и сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей "ЮKassa" проанализировали грузооборот интернет-магазинов и маркетплейсов перед летом. Партнеры в совместном обзоре отметили, что объем продаж косметики и парфюмерии в мае увеличился на 20%. Также рост заказов зафиксирован в сегментах туристических товаров, спортивного питания и строительных материалов", - говорится в исследовании. Кроме того, по данным "ЮKassa", оборот спортивного питания и БАДов увеличился в мае почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а средний чек – на 35%, до 8 653 рублей. Оборот и средний чек товаров для спорта и туризма выросли на 9% в годовом выражении. "Топ самых доставляемых к летнему сезону товаров на склады маркетплейсов не изменился с прошлого года. Правда, в преддверии лета 2024 года по доле отправок на втором месте были хозтовары, в этом году их опередили косметика и предметы гигиены. Что касается географии доставок, чаще всего перед летом грузы отправляют из Центрального, Сибирского и Уральского федеральных округов, а получают – в центральных регионах страны и в Приволжье", – отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии". В сервисе "ЮKassa" добавили, что начало летнего сезона традиционно становится периодом повышенной активности для интернет-торговли. Так, в период с 1 по 18 мая 2025 года число оплат в интернет-магазинах увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также аналитики сервиса пришли к выводу, что перед летом увеличивается оборот продаж товаров для рукоделия и шитья: показатель вырос на 32%, а число оплат – на 22%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, косметика, парфюмерия