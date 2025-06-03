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"АвтоВАЗ" представит на ПМЭФ первый кроссовер Lada собственной разработки

"АвтоВАЗ" представит на ПМЭФ первый кроссовер Lada собственной разработки - 03.06.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" представит на ПМЭФ первый кроссовер Lada собственной разработки

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представит первый кроссовер Lada... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:02+0300

2025-06-03T13:02+0300

2025-06-03T13:02+0300

авто

автоваз

lada

технологии

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представит первый кроссовер Lada собственной разработки, сообщила компания. "В этом году компания подготовила для гостей форума насыщенную программу, центральным событием которой станет мировая премьера первого кроссовера Lada собственной разработки. Торжественная презентация новинки состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра "Экспофорум", - говорится в сообщении. Там добавили, что на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, старт продаж которой запланирован на июль 2025 года. Также компания покажет внедорожник Niva Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.

https://1prime.ru/20250602/volkswagen-858131604.html

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авто, автоваз, lada, технологии