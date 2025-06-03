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"АвтоВАЗ" ожидает в июне снижения продаж Lada примерно на четверть

"АвтоВАЗ" ожидает в июне снижения продаж Lada примерно на четверть - 03.06.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" ожидает в июне снижения продаж Lada примерно на четверть

Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:52+0300

2025-06-03T13:52+0300

2025-06-03T13:58+0300

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максим соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Мы ожидаем, что в текущей рыночной ситуации продажи июня могут сократиться примерно на четверть. Мы сейчас видим, что так, как идёт рынок - первый срез в концовке мая - начале июня - плюс-минус, скорее минус 30 тысяч автомобилей в июне будут продажи. Это будет чуть больше, чем в мае, но меньше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей.Кроме того, Соколов сообщил о сокращении продаж автомобилей Lada в России в период с января по май 2025 года. Согласно данным компании, в этот период продажи Lada в России составили 131,2 тысячи штук, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года."Продажи Lada за пять месяцев составили 131 204 автомобиля. Это примерно на четверть - 26,3% - меньше, чем в 2024 году", - сказал Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025)."Произведено, конечно, гораздо меньше, к сожалению, чем за 5 месяцев прошлого года. И виной этому, в том числе, демпинг со стороны китайских автомобилей и высокая ключевая ставка, ну и, в общем-то, ужесточение условий кредитования", - добавил глава "АвтоВАЗа".В компании также уточнили, что пока не видят оснований для индексации цен на свои машины в связи с ростом себестоимости, однако при принятии решений будет ориентироваться на рыночную ситуацию."Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности повышения цен в ближайшее время.В ходе беседы в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), он отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей, и напомнил, что даже в самом Китае сейчас ведется антидемпинговое расследование из-за "войны скидок"."Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя", - пояснил Соколов.

https://1prime.ru/20250603/lada-858154359.html

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lada, авто, автоваз, максим соколов