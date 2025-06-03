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Нефть несколько дорожает на совокупности различных факторов

Нефть несколько дорожает на совокупности различных факторов - 03.06.2025, ПРАЙМ

Нефть несколько дорожает на совокупности различных факторов

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на совокупности факторов, среди которых выделяются геополитическая напряженность, ожидание дальнейших... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:14+0300

2025-06-03T09:14+0300

2025-06-03T09:14+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на совокупности факторов, среди которых выделяются геополитическая напряженность, ожидание дальнейших сведений относительно добычи стран ОПЕК+ и спрос на топливо в летний автомобильный сезон, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,19% - до 64,75 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 62,74 доллара. "Рост цен на нефть - это классический случай, когда худшие опасения не осуществляются. Неоднозначные сигналы ОПЕК в сочетании с растущей геополитической напряженностью и спросом в автомобильный сезон вызвали резкое кратковременное повышение цен ", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). Рынки следят за новостями относительно текущей геополитической ситуации. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения Исламской Республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.

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нефть, рынок, опек