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Цены на нефть растут во вторник на ряде факторов - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть растут во вторник на ряде факторов
Цены на нефть растут во вторник на ряде факторов - 03.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут во вторник на ряде факторов
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+ и ситуации в Канаде, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:02+0300
2025-06-03T15:02+0300
энергетика
нефть
канада
опек
рынок
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+ и ситуации в Канаде, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56% - до 64,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 62,92 доллара. Днем ранее рост цен на нефть достигал 4-5%, что аналитики объясняли решением ОПЕК+. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. "Мы ожидаем, что вчерашнее ралли было временным. Вчерашнее ценовое ралли могло стать неожиданностью, но переоценка баланса спроса и предложения предполагает, что цены ниже 70 долларов вполне оправданы", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Тамаш Варга (Tamas Varga). Трейдеры также следят за событиями вокруг пожаров в Канаде. Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что лесные пожары в канадской провинции Альберта затронули более 344 тысяч баррелей в день добычи нефти, что составляет около 7% добычи всей страны. Рынки следят за новостями относительно текущей геополитической ситуации. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения Исламской Республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение.
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нефть, канада, опек, рынок
Энергетика, Нефть, КАНАДА, ОПЕК, Рынок
15:02 03.06.2025
 
Цены на нефть растут во вторник на ряде факторов

Цены на нефть растут на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+ и ситуации в Канаде

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+ и ситуации в Канаде, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56% - до 64,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 62,92 доллара.
Днем ранее рост цен на нефть достигал 4-5%, что аналитики объясняли решением ОПЕК+. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
"Мы ожидаем, что вчерашнее ралли было временным. Вчерашнее ценовое ралли могло стать неожиданностью, но переоценка баланса спроса и предложения предполагает, что цены ниже 70 долларов вполне оправданы", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Тамаш Варга (Tamas Varga).
Трейдеры также следят за событиями вокруг пожаров в Канаде. Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что лесные пожары в канадской провинции Альберта затронули более 344 тысяч баррелей в день добычи нефти, что составляет около 7% добычи всей страны.
Рынки следят за новостями относительно текущей геополитической ситуации. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения Исламской Республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение.
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