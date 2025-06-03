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Нефть дорожает ускоренными темпами

Нефть дорожает ускоренными темпами - 03.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает ускоренными темпами

Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:35+0300

2025-06-03T18:35+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,92% - до 65,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,18%, до 63,88 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 0,6%. Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд. Поддержку нефтяным котировкам могут оказывать новости о пожарах в Канаде. Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что лесные пожары в канадской провинции Альберта затронули более 344 тысяч баррелей в день добычи нефти, что составляет около 7% добычи всей страны. Вместе с тем трейдеры оценивают решения ОПЕК+. В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. "Картель считает, что предыдущая волна снижения цен не имеет особенного значения. Такой шаг отражает стремление альянса вернуть утраченные доли рынка и дисциплинировать производителей, превышающих квоты", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт отметил, что на фоне планов ОПЕК+ дальше наращивать добычу появляются основания для краткосрочной коррекции цен на нефть. По его словам, значение также имеет достаточно вялый спрос на энергоносители в мире. В среднем по году, согласно оценке Скрябина, стоимость Brent может составить 62-65 долларов за баррель. "Основное, за чем стоит здесь наблюдать - это за сохранением баланса между попытками производителей нарастить добычу и факторами, которые ограничивают рост цен", - сказал аналитик.

https://1prime.ru/20250602/neft-858139488.html

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торги, нефть, цены