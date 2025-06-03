https://1prime.ru/20250603/nissan-858158488.html

Кроссовер Nissan Juke стал доступен для покупки в России

Кроссовер Nissan Juke стал доступен для покупки в России - 03.06.2025, ПРАЙМ

Кроссовер Nissan Juke стал доступен для покупки в России

Компактный кроссовер Nissan Juke снова появился в продаже на российском рынке, хотя о массовом возвращении модели говорить пока преждевременно. Как сообщает... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T15:18+0300

2025-06-03T15:18+0300

2025-06-03T15:18+0300

авто

nissan

бизнес

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Компактный кроссовер Nissan Juke снова появился в продаже на российском рынке, хотя о массовом возвращении модели говорить пока преждевременно. Как сообщает портал "Автоновости дня", в продаже замечены лишь два автомобиля, стоимость которых начинается от 2,4 миллиона рублей.Как отмечает портал, китайские аналоги зачастую стоят дороже. Например, начальная версия Geely Coolray обойдётся минимум в 2,79 миллиона рублей, Jetour Dashing с базовым оснащением – от 2,5 миллиона, а Jetta VS5, созданный на платформе Volkswagen, стартует с отметки в 2,95 миллиона.За минимальную цену Nissan Juke предлагает частный продавец из Балашихи. Согласно данным "Автоновости дня", за 2,4 миллиона рублей он продает автомобиль, привезенный из Эстонии, в богатой комплектации: комбинированная отделка салона, атмосферная подсветка, цифровая приборная панель, климат-контроль, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, навигация и Apple CarPlay, автозапуск, подогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска и множество других функций.Второй экземпляр предлагает компания из Краснодара, с возможностью доставки авто напрямую из Германии. Однако стоимость в этом случае значительно выше — около 3,75 миллиона рублей.Обе машины, пишет портал, оснащены одинаковым силовым агрегатом: под капотом — 1,0-литровый трёхцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 117 л.с., работающий в паре с семиступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом. Второе поколение Nissan Juke дебютировало в Европе осенью 2019 года. Кроссовер получил новую платформу CMF-B от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также прибавил в размерах: длина выросла до 4210 мм, ширина — до 1800 мм, тогда как высота уменьшилась до 1595 мм в пользу аэродинамики.

https://1prime.ru/20250602/volkswagen-858131604.html

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авто, nissan, бизнес