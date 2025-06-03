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В России выросли поступления по налогу на прибыль организаций

В России выросли поступления по налогу на прибыль организаций - 03.06.2025, ПРАЙМ

В России выросли поступления по налогу на прибыль организаций

Поступления по налогу на прибыль организаций в ряде регионов России выросли в первом квартале 2025 года, лидером среди них стала Еврейская автономная область,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T00:18+0300

2025-06-03T00:18+0300

2025-06-03T00:18+0300

бизнес

экономика

финансы

рф

магаданская область

камчатский край

борис ковальчук

счетная палата

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Поступления по налогу на прибыль организаций в ряде регионов России выросли в первом квартале 2025 года, лидером среди них стала Еврейская автономная область, где зафиксирован рост показателя в 7,4 раза, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА" "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за I квартал 2025 года", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Динамика бюджетных доходов по регионам была неоднородной: их рост зафиксирован в 53 субъектах РФ, ННД (налоговые и неналоговые доходы – ред.) увеличились в 75. Наибольшее увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций наблюдалось в Еврейской автономной области (в 7,4 раза), Забайкальском крае (в 2,4 раза), Магаданской области (в 2,3 раза), Калининградской области (в 2,2 раза) и Камчатском крае (в 1,6 раза)", - говорится в обзоре. В то же время поступления по этому налогу снизились в Карелии (-52%), Ингушетии (-43,6%), Ставропольском крае (-41,2%), Чукотском автономном округе (-37,4%) и Волгоградской области (-32,3%), отмечается в документе. Среди основных причин эксперты называют снижение прибыли налогоплательщиков – предприятий добывающей промышленности и лесопромышленного комплекса, организаций финансовой сферы в связи с охлаждением кредитной активности, упразднением института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и сохраняющимся санкционным давлением на закупочные цены в ряде ключевых отраслей экономики. В марте глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук сообщал, что, по оценке ведомства, "консолидированные бюджеты регионов находятся в стабильном состоянии". По словам Ковальчука, ведомство фиксировало в 2024 году определенные снижения поступлений по налогу на прибыль, но при этом все равно все показатели были выполнены.

рф

магаданская область

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бизнес, финансы, рф, магаданская область, камчатский край, борис ковальчук, счетная палата