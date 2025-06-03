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СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом - 03.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом
Проведение шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом, он может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T02:03+0300
2025-06-03T02:03+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Проведение шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом, он может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Следующий раунд переговоров под вопросом и может вообще не состояться", - говорится в публикации.
Иранский чиновник, на которого ссылается телеканал, считает новое предложение США "непоследовательным и разрозненным".
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки. Он назвал требования американского руководства ошибочными. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американцы будут настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, сша, оман, али хаменеи, дональд трамп, мид, cnn
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ОМАН, Али Хаменеи, Дональд Трамп, МИД, CNN
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом
CNN: шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может не состояться
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Проведение шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом, он может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Следующий раунд переговоров под вопросом и может вообще не состояться", - говорится в публикации.
Иранский чиновник, на которого ссылается телеканал, считает новое предложение США "непоследовательным и разрозненным".
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки. Он назвал требования американского руководства ошибочными. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американцы будут настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.