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"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ
"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб, обвинив их в недостаточной подготовке... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:18+0300
2025-06-03T14:18+0300
2025-06-03T14:18+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб, обвинив их в недостаточной подготовке укреплений в Сумской области. Кроме того, она призвала жителей региона к срочной эвакуации."Надеяться мало на что: там (в Сумской области – ред.) постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всего из всех рисковых областей. Это вина как генштаба ВСУ, так и ОВА (областная военная администрация – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Депутат также отметила, что что командование ВСУ не понесло ответственности за происходящее в Сумской области, и посоветовала гражданам трезво оценивать ситуацию. "Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумской области, не дожидаясь", — подчеркнула Безуглая.Украинские власти неоднократно объявляли об эвакуации в ряде населённых пунктов. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, хотя часть местных жителей отказалась покидать свои дома. Массовая эвакуация также проводится в Харьковской области, где в ряде районов уже почти не осталось населения.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Расположенный в тридцати километрах от границы областной центр соединён с российской Суджей автомобильной трассой.
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украина, всу, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Рада
"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ
Безуглая: Сырский продолжает принимать жестокие решения, усугубляя проблемы Украины
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб, обвинив их в недостаточной подготовке укреплений в Сумской области. Кроме того, она призвала жителей региона к срочной эвакуации.
"Надеяться мало на что: там (в Сумской области – ред.) постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всего из всех рисковых областей. Это вина как генштаба ВСУ, так и ОВА (областная военная администрация – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Депутат также отметила, что что командование ВСУ не понесло ответственности за происходящее в Сумской области, и посоветовала гражданам трезво оценивать ситуацию. "Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумской области, не дожидаясь", — подчеркнула Безуглая.
Украинские власти неоднократно объявляли об эвакуации в ряде населённых пунктов. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, хотя часть местных жителей отказалась покидать свои дома. Массовая эвакуация также проводится в Харьковской области, где в ряде районов уже почти не осталось населения.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Расположенный в тридцати километрах от границы областной центр соединён с российской Суджей автомобильной трассой.
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