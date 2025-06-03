https://1prime.ru/20250603/ukraina-858156290.html

"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ

"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб, обвинив их в недостаточной подготовке... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T14:18+0300

2025-06-03T14:18+0300

2025-06-03T14:18+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб, обвинив их в недостаточной подготовке укреплений в Сумской области. Кроме того, она призвала жителей региона к срочной эвакуации."Надеяться мало на что: там (в Сумской области – ред.) постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всего из всех рисковых областей. Это вина как генштаба ВСУ, так и ОВА (областная военная администрация – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Депутат также отметила, что что командование ВСУ не понесло ответственности за происходящее в Сумской области, и посоветовала гражданам трезво оценивать ситуацию. "Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумской области, не дожидаясь", — подчеркнула Безуглая.Украинские власти неоднократно объявляли об эвакуации в ряде населённых пунктов. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, хотя часть местных жителей отказалась покидать свои дома. Массовая эвакуация также проводится в Харьковской области, где в ряде районов уже почти не осталось населения.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Расположенный в тридцати километрах от границы областной центр соединён с российской Суджей автомобильной трассой.

https://1prime.ru/20250603/ryutte-858153799.html

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украина, всу, рада