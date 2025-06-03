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Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ
Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T23:09+0300
2025-06-03T23:09+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек". Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".
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владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ
23:09 03.06.2025
 
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ

Зеленский назначил новых командующих ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем.
"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек".
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Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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