https://1prime.ru/20250603/vsu-858170043.html
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ
Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T23:09+0300
2025-06-03T23:09+0300
2025-06-03T23:09+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек". Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".
https://1prime.ru/20250603/ukraina-858156290.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленский сообщил о новых назначениях в командовании ВСУ
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем.
"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек".
"Проблемы усугубляются": в Раде раскритиковали командование ВСУ
Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".