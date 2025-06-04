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АКРА назвало регионы с самой дорогой электроэнергией в 2025 году

АКРА назвало регионы с самой дорогой электроэнергией в 2025 году - 04.06.2025, ПРАЙМ

АКРА назвало регионы с самой дорогой электроэнергией в 2025 году

Дешевле всего электроэнергия для среднего домохозяйства в 2025 году будет в Иркутской области, а самая высокая стоимость на электричество - в Чукотском... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T00:26+0300

2025-06-04T00:26+0300

2025-06-04T00:26+0300

энергетика

экономика

россия

москва

иркутская область

хакасия

акра

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Дешевле всего электроэнергия для среднего домохозяйства в 2025 году будет в Иркутской области, а самая высокая стоимость на электричество - в Чукотском автономном округе, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА. "Потребление небольшого объема электроэнергии, достаточного для обслуживания одного среднего домохозяйства (условно 300 кВт.ч в месяц), дешевле всего обойдется в Иркутской области, где суммарная годовая стоимость такого ежемесячного потребления составит от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости от типа жилья. Самая высокая стоимость зафиксирована в Чукотском автономном округе — примерно 27 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Самые дешевые цены на электроэнергию после Иркутской области зафиксированы в Хакасии (около 7 тысяч рублей) и Дагестане (около 9 тысяч рублей). На втором и третьем местах по дороговизне электричества в рейтинге стоят Москва (почти 24 тысячи рублей) и Якутия (23 тысячи рублей). "Стоит подчеркнуть, что в регионах, которые входят в тройку лидеров по суммарной годовой стоимости электроэнергии, дифференцированный по объему потребления тариф либо не применяется (Чукотский автономный округ, Москва), либо применяется не всеми гарантирующими поставщиками (Республика Саха (Якутия)", - объяснили в агентстве. В России с этого года введены дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития на 2025-2028 годы, индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года составит 12,6%.

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