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ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ

ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ

ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ

ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, сообщает издание Euractiv. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:41+0300

2025-06-04T09:41+0300

2025-06-04T09:41+0300

политика

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украина

украинские беженцы

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, сообщает издание Euractiv. "Государства-члены ЕС собираются решить, следует ли инвестировать больше средств в интеграцию украинских беженцев или начать подготовку к их возможному возвращению", - пишет издание. Отмечается, что ЕК в настоящее время изучает правовую базу нахождения украинских беженцев в ЕС. В марте журнал Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев. В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.

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европа, ес, украина, украинские беженцы