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ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ
ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ
ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, сообщает издание Euractiv. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:41+0300
2025-06-04T09:41+0300
2025-06-04T09:41+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, сообщает издание Euractiv. "Государства-члены ЕС собираются решить, следует ли инвестировать больше средств в интеграцию украинских беженцев или начать подготовку к их возможному возвращению", - пишет издание. Отмечается, что ЕК в настоящее время изучает правовую базу нахождения украинских беженцев в ЕС. В марте журнал Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев. В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
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европа, ес, украина, украинские беженцы
Политика, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА, украинские беженцы
ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, пишут СМИ
Euractiv: в ЕС решат, стоит ли дальше инвестировать в интеграцию украинских беженцев
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. ЕС 4 июня выдвинет новое предложение по украинским беженцам, сообщает издание Euractiv.
"Государства-члены ЕС собираются решить, следует ли инвестировать больше средств в интеграцию украинских беженцев или начать подготовку к их возможному возвращению", - пишет издание.
Отмечается, что ЕК в настоящее время изучает правовую базу нахождения украинских беженцев в ЕС.
В марте журнал Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам