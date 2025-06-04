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Грузопоток через автомобильные пункты с КНР в Приморье вырос на 44 процента - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Грузопоток через автомобильные пункты с КНР в Приморье вырос на 44 процента
Грузопоток через автомобильные пункты с КНР в Приморье вырос на 44 процента - 04.06.2025, ПРАЙМ
Грузопоток через автомобильные пункты с КНР в Приморье вырос на 44 процента
Объем грузов, перевезенных через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье, в январе-апреле увеличился на 44%, до 975 тысяч тонн, сообщает Федеральная... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:23+0300
2025-06-04T11:23+0300
экономика
бизнес
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владивосток
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - ПРАЙМ. Объем грузов, перевезенных через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье, в январе-апреле увеличился на 44%, до 975 тысяч тонн, сообщает Федеральная таможенная служба России. Уссурийские таможенники провели встречу с коллегами из КНР, в рамках которой обсудили итоги работы за 4 месяца 2025 года, а также вопросы взаимодействия на границе. "За этот период в Уссурийской таможне через автомобильные пункты пропуска (Пограничный, Полтавка, Турий Рог и Краскино) на 43% увеличилось количество грузовых транспортных средств – до 75 тысяч авто. На 44% вырос общий объем товаров и достиг 975 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Новое место прибытия, начавшее работу в конце мая 2024 года в зоне деятельности МАПП Пограничный, позволило увеличить его пропускную способность. На данный момент оформлено почти 30 тысяч транспортных средств. За первые четыре месяца этого года число туристов, пересекших границу, составило 255 тысяч - на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом через границу прошло более 12 тысяч пассажирских автобусов. Снижение пассажиропотока связано с действиями таможни, направленными на предотвращение перевозки коммерческих товаров физическими лицами с конца прошлого года. Начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин пояснил, что эти меры способствовали улучшению порядка на пунктах пропуска, снижению числа нарушений и конфликтов, а также повышению комфорта для туристов.
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бизнес, россия, китай, владивосток, приморье
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Приморье
11:23 04.06.2025
 
Грузопоток через автомобильные пункты с КНР в Приморье вырос на 44 процента

ФТС: грузопоток через автомобильные пункты с КНР в Приморье вырос на 44 процента

© РИА Новости . Валерий Морев | Перейти в медиабанк*Таможенный пункт пропуска
*Таможенный пункт пропуска - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Валерий Морев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - ПРАЙМ. Объем грузов, перевезенных через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье, в январе-апреле увеличился на 44%, до 975 тысяч тонн, сообщает Федеральная таможенная служба России.
Уссурийские таможенники провели встречу с коллегами из КНР, в рамках которой обсудили итоги работы за 4 месяца 2025 года, а также вопросы взаимодействия на границе.
"За этот период в Уссурийской таможне через автомобильные пункты пропуска (Пограничный, Полтавка, Турий Рог и Краскино) на 43% увеличилось количество грузовых транспортных средств – до 75 тысяч авто. На 44% вырос общий объем товаров и достиг 975 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Новое место прибытия, начавшее работу в конце мая 2024 года в зоне деятельности МАПП Пограничный, позволило увеличить его пропускную способность. На данный момент оформлено почти 30 тысяч транспортных средств.
За первые четыре месяца этого года число туристов, пересекших границу, составило 255 тысяч - на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом через границу прошло более 12 тысяч пассажирских автобусов.
Снижение пассажиропотока связано с действиями таможни, направленными на предотвращение перевозки коммерческих товаров физическими лицами с конца прошлого года.
Начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин пояснил, что эти меры способствовали улучшению порядка на пунктах пропуска, снижению числа нарушений и конфликтов, а также повышению комфорта для туристов.
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