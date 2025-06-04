https://1prime.ru/20250604/indija-858172621.html

Индия увеличила ввоз нефтепродуктов из России до рекордных $810 миллионов

Индия увеличила ввоз нефтепродуктов из России до рекордных $810 миллионов - 04.06.2025, ПРАЙМ

Индия увеличила ввоз нефтепродуктов из России до рекордных $810 миллионов

Индия в марте увеличила ввоз российских нефтепродуктов до рекордных 810 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T05:15+0300

2025-06-04T05:15+0300

2025-06-04T05:15+0300

нефть

экономика

энергетика

индия

москва

ирак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858172621.jpg?1749003328

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индия в марте увеличила ввоз российских нефтепродуктов до рекордных 810 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. Россия традиционно является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на индийский рынок. При этом в марте объем поставок увеличился в 2,7 раза в годовом выражении, составив 1,6 миллиона тонн, а их стоимость - втрое, до 810,1 миллиона долларов. Это стало максимальной стоимостью закупок за все время двусторонней торговли. В последний раз близкие значения были полтора года назад, в октябре 2023 года, когда Индия закупила у России 1,4 миллиона тонн нефтепродуктов на 711 миллионов долларов. В результате за первый квартал текущего года было куплено 2 миллиона тонн нефтепродуктов из России на 1,05 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года в абсолютном выражении и на четверть - в денежном. Помимо России, в марте нефтепродукты в больших объемах в Индию поставлял также Ирак, при этом стоимость его экспорта подскочила в 7,8 раза и составила 260,4 миллиона долларов. ОАЭ, наоборот, немного сократили отгрузки - на 2,2%, до 129 миллионов долларов. Последний крупный поставщик - Южная Корея - увеличила свой экспорт в 1,7 раза, до 128 миллионов долларов.

индия

москва

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, москва, ирак