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Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже - 04.06.2025, ПРАЙМ
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже
Частные инвесторы в мае вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 156,2 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатель мая прошлого года,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:25+0300
2025-06-04T13:25+0300
2025-06-04T13:25+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Частные инвесторы в мае вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 156,2 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатель мая прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. "В мае 2025 года инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи на 33% превысили показатель мая прошлого года и составили 156,2 миллиарда рублей. Из них в акции вложено 25,6 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в мае прошлого года; в облигации – 113,8 миллиарда рублей (рост по сравнению с маем 2024 года на 28%); в паи фондов – 16,8 миллиарда рублей", - сообщила биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая достигло 36,9 миллиона (плюс 287 тысяч за май), ими открыто 68,8 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в мае заключали 3,6 миллиона человек. Из них 315 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в мае составила 74%, в объеме торгов облигациями – 33%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в мае были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,4% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (14,8%), "Газпрома" (13,3%), "Т-Технологий" (6,7%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,6%), "Роснефти" (5,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции ВТБ (4,6%). Более 440 тысяч частных инвесторов в мае заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. На утренних торгах участникам доступны 174 инструмента: 108 акций, все 57 торгуемых на рынке ОФЗ и паи девяти БПИФов. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 11% и 16% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 88% и 81% соответственно. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,08 миллиона (плюс 45 тысяч за май). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 234,3 миллиарда рублей. В структуре оборота на ИИС 61% приходилось на сделки с акциями, 16% - с облигациями и 23% - с паями фондов.
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рынок, акции, торги, москва, сбербанк, лукойл, газпром
Экономика, Рынок, Акции, Торги, МОСКВА, Сбербанк, Лукойл, Газпром
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Частные инвесторы в мае вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 156,2 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатель мая прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки.
"В мае 2025 года инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи на 33% превысили показатель мая прошлого года и составили 156,2 миллиарда рублей. Из них в акции вложено 25,6 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в мае прошлого года; в облигации – 113,8 миллиарда рублей (рост по сравнению с маем 2024 года на 28%); в паи фондов – 16,8 миллиарда рублей", - сообщила биржа.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая достигло 36,9 миллиона (плюс 287 тысяч за май), ими открыто 68,8 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в мае заключали 3,6 миллиона человек. Из них 315 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в мае составила 74%, в объеме торгов облигациями – 33%.
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в мае были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,4% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (14,8%), "Газпрома" (13,3%), "Т-Технологий" (6,7%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,6%), "Роснефти" (5,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции ВТБ (4,6%).
Более 440 тысяч частных инвесторов в мае заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. На утренних торгах участникам доступны 174 инструмента: 108 акций, все 57 торгуемых на рынке ОФЗ и паи девяти БПИФов. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 11% и 16% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 88% и 81% соответственно.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,08 миллиона (плюс 45 тысяч за май). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 234,3 миллиарда рублей. В структуре оборота на ИИС 61% приходилось на сделки с акциями, 16% - с облигациями и 23% - с паями фондов.
Путин поручил дать предложения для инвестиций на муниципальном уровне