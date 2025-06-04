https://1prime.ru/20250604/mts-858183640.html

МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России

МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России - 04.06.2025, ПРАЙМ

МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России

МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:40+0300

2025-06-04T11:40+0300

2025-06-04T11:40+0300

авто

китайские авто

технологии

россия

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg

НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко. "МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr. "Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко. Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.

https://1prime.ru/20250603/lada-858154359.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, технологии, россия, мтс