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МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России
МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России - 04.06.2025, ПРАЙМ
МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России
МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:40+0300
2025-06-04T11:40+0300
2025-06-04T11:40+0300
авто
китайские авто
технологии
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НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко. "МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr. "Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко. Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.
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авто, китайские авто, технологии, россия, мтс
Авто, китайские авто, Технологии, РОССИЯ, МТС
МТС обеспечит цифровыми сервисами все китайские авто в России
Ананченко: МТС будет снабжать все китайские авто в России интернетом и цифровыми сервисами
НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.
"МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr.
"Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко.
Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.
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