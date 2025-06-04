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Нефть дешевеет на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке
Нефть дешевеет на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке - 04.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке при увеличении добычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T08:38+0300
2025-06-04T08:38+0300
энергетика
нефть
рынок
опек
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке при увеличении добычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,41% - до 65,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 63,13 доллара. "В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует несколько бычий тренд на фоне волатильности. Но стремительный рост добычи в рамках ОПЕК+ препятствует сохранению дефицита спроса и предложения, который обусловлен сезонными и геополитическими факторами", - заявил агентству Блумберг главный энергетический аналитик в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю (Gao Mingyu). В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. В ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 мая снизились на 3,3 миллиона баррелей. Официальные данные будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США вечером в четверг. Аналитики ожидают, что за неделю по 30 мая показатель сократился на 2,9 миллиона баррелей - до 437,5 миллиона баррелей.
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
08:38 04.06.2025
 
Нефть дешевеет на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке

Цены на нефть снижаются в среду на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке при увеличении добычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,41% - до 65,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 63,13 доллара.
"В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует несколько бычий тренд на фоне волатильности. Но стремительный рост добычи в рамках ОПЕК+ препятствует сохранению дефицита спроса и предложения, который обусловлен сезонными и геополитическими факторами", - заявил агентству Блумберг главный энергетический аналитик в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю (Gao Mingyu).
В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 мая снизились на 3,3 миллиона баррелей.
Официальные данные будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США вечером в четверг. Аналитики ожидают, что за неделю по 30 мая показатель сократился на 2,9 миллиона баррелей - до 437,5 миллиона баррелей.
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