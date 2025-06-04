https://1prime.ru/20250604/neft-858192163.html

Цены на нефть стабильны после двух дней роста

Цены на нефть стабильны после двух дней роста - 04.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть стабильны после двух дней роста

Мировые цены на нефть в среду днем стабилизируются после роста в начале недели, рынки ожидают статистику от минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:04+0300

2025-06-04T15:04+0300

2025-06-04T15:04+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем стабилизируются после роста в начале недели, рынки ожидают статистику от минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,03% - до 65,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,37 доллара. Стоимость нефти росла в понедельник и вторник, прибавив суммарно как минимум 3%. Аналитики связывали такую динамику с реакцией на решение восьми стран-добровольцев ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 30 мая снизились на 2,9 миллиона баррелей после уменьшения на 2,8 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,3 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250604/urals-858186697.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, опек