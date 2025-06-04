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Цены на нефть стабильны после двух дней роста - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть стабильны после двух дней роста
Цены на нефть стабильны после двух дней роста - 04.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть стабильны после двух дней роста
Мировые цены на нефть в среду днем стабилизируются после роста в начале недели, рынки ожидают статистику от минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:04+0300
2025-06-04T15:04+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем стабилизируются после роста в начале недели, рынки ожидают статистику от минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,03% - до 65,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,37 доллара. Стоимость нефти росла в понедельник и вторник, прибавив суммарно как минимум 3%. Аналитики связывали такую динамику с реакцией на решение восьми стран-добровольцев ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 30 мая снизились на 2,9 миллиона баррелей после уменьшения на 2,8 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,3 миллиона баррелей.
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
15:04 04.06.2025
 
Цены на нефть стабильны после двух дней роста

Мировые цены на нефть стабилизируются в среду после роста в начале недели

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем стабилизируются после роста в начале недели, рынки ожидают статистику от минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,03% - до 65,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,37 доллара.
Стоимость нефти росла в понедельник и вторник, прибавив суммарно как минимум 3%. Аналитики связывали такую динамику с реакцией на решение восьми стран-добровольцев ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 30 мая снизились на 2,9 миллиона баррелей после уменьшения на 2,8 миллиона неделей ранее.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,3 миллиона баррелей.
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ЭнергетикаНефтьРынокОПЕК
 
 
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