https://1prime.ru/20250604/neft-858199857.html
Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером
Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером - 04.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером
Мировые цены на нефть в среду вечером не показывают четкой динамики после публикации неоднозначной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T17:56+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером не показывают четкой динамики после публикации неоднозначной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.46 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,35% - до 65,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,37 доллара. Минутами ранее марка WTI слабо дорожала. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 30 мая снизились сильнее прогноза - на 4,3 миллиона баррелей, до 436,1 миллиона. В то же время запасы бензина выросли заметно сильнее ожиданий - на 5,2 миллиона баррелей, до 228,3 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись на 4,2 миллиона баррелей - до 107,4 миллиона, что также оказалось больше ожиданий. Кроме того, добыча в стране за предыдущую неделю выросла на 7 тысяч баррелей в день - до 13,408 миллиона баррелей в день.
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нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода статистики по запасам сырья в США
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером не показывают четкой динамики после публикации неоднозначной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,35% - до 65,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,37 доллара. Минутами ранее марка WTI слабо дорожала.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 30 мая снизились сильнее прогноза - на 4,3 миллиона баррелей, до 436,1 миллиона.
В то же время запасы бензина выросли заметно сильнее ожиданий - на 5,2 миллиона баррелей, до 228,3 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись на 4,2 миллиона баррелей - до 107,4 миллиона, что также оказалось больше ожиданий.
Кроме того, добыча в стране за предыдущую неделю выросла на 7 тысяч баррелей в день - до 13,408 миллиона баррелей в день.
Добыча нефти в США за неделю выросла на 7 тысяч баррелей в сутки