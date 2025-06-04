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Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером

Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером - 04.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть не показывают четкой динамики в среду вечером

Мировые цены на нефть в среду вечером не показывают четкой динамики после публикации неоднозначной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T17:56+0300

2025-06-04T17:56+0300

2025-06-04T17:56+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером не показывают четкой динамики после публикации неоднозначной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.46 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,35% - до 65,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,37 доллара. Минутами ранее марка WTI слабо дорожала. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 30 мая снизились сильнее прогноза - на 4,3 миллиона баррелей, до 436,1 миллиона. В то же время запасы бензина выросли заметно сильнее ожиданий - на 5,2 миллиона баррелей, до 228,3 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись на 4,2 миллиона баррелей - до 107,4 миллиона, что также оказалось больше ожиданий. Кроме того, добыча в стране за предыдущую неделю выросла на 7 тысяч баррелей в день - до 13,408 миллиона баррелей в день.

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нефть, рынок, сша