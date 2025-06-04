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Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти - 04.06.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку королевство придает большое значение... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T20:33+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Королевство, которое занимает все более доминирующее положение в ОПЕК+, хочет, чтобы организация увеличила добычу нефти по меньшей мере на 411 тысяч баррелей в сутки в августе и, возможно, в сентябре", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, Саудовская Аравия стремится "как можно быстрее" свернуть сокращение добычи, чтобы воспользоваться пиком спроса в летний период в северном полушарии. Когда началось ускоренное увеличение добычи нефти, делегаты ОПЕК+ сначала говорили о том, что это отражает желание Саудовской Аравии "наказать" членов организации с перепроизводством путем снижения цен, отмечает агентство. Теперь, когда мир столкнулся с длительным периодом дешевого сырья, восстановление утраченной доли рынка стало основной мотивацией для Эр-Рияда. В связи с этим, добавляет Блумберг, королевство не видит причин для снижения темпов роста добычи, поскольку сезонный спрос достигнет пика в ближайшие месяцы. По словам собеседников агентства, до последнего заседания обсуждался вопрос о еще большем увеличении добычи. В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
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нефть, саудовская аравия, москва, эр-рияд, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, Эр-Рияд, ОПЕК
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти
Блумберг: Эр-Рияд хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти в ближайшие месяцы
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Королевство, которое занимает все более доминирующее положение в ОПЕК+, хочет, чтобы организация увеличила добычу нефти по меньшей мере на 411 тысяч баррелей в сутки в августе и, возможно, в сентябре", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, Саудовская Аравия стремится "как можно быстрее" свернуть сокращение добычи, чтобы воспользоваться пиком спроса в летний период в северном полушарии.
Когда началось ускоренное увеличение добычи нефти, делегаты ОПЕК+ сначала говорили о том, что это отражает желание Саудовской Аравии "наказать" членов организации с перепроизводством путем снижения цен, отмечает агентство. Теперь, когда мир столкнулся с длительным периодом дешевого сырья, восстановление утраченной доли рынка стало основной мотивацией для Эр-Рияда.
В связи с этим, добавляет Блумберг, королевство не видит причин для снижения темпов роста добычи, поскольку сезонный спрос достигнет пика в ближайшие месяцы. По словам собеседников агентства, до последнего заседания обсуждался вопрос о еще большем увеличении добычи.
В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
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