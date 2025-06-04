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В МЭР отметили снижение средней цены нефти Urals для расчета налогов

В МЭР отметили снижение средней цены нефти Urals для расчета налогов - 04.06.2025, ПРАЙМ

В МЭР отметили снижение средней цены нефти Urals для расчета налогов

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в мае снизилась на 22,7% по сравнению с маем прошлого года, до 52,1 доллара за... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T12:55+0300

2025-06-04T12:55+0300

2025-06-04T12:56+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в мае снизилась на 22,7% по сравнению с маем прошлого года, до 52,1 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за май 2025 года - 52,08 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В мае прошлого года средняя цена марки Urals составляла 67,37 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 22,7%. Мировые цены на нефть в апреле начали падать после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) ускорить в три раза отход от ряда своих ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне и в июле. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.

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нефть, сша, опек, argus