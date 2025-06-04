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Власти РФ подготовят механизмы защиты ювелирного рынка

Власти РФ подготовят механизмы защиты ювелирного рынка - 04.06.2025, ПРАЙМ

Власти РФ подготовят механизмы защиты ювелирного рынка

Власти в России в случае роста беспошлинного ввоза ювелирной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов подготовят идеи защитных механизмов национальной... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T00:29+0300

2025-06-04T00:29+0300

2025-06-04T00:29+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Власти в России в случае роста беспошлинного ввоза ювелирной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов подготовят идеи защитных механизмов национальной отрасли, соответствующий вопрос обсуждался в правительстве в рамках готовящегося к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ, сообщил замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин. "По итогам совещаний в правительстве даны соответствующие поручения федеральным органам на разработку предложений механизмов защиты внутреннего рынка, которые сработают в случае, если будет зафиксирован рост такого ввоза с нанесением ущерба национальным производителям, и будет выявлен ввоз с нарушением условий соглашения", - заявил Брызгалин, отвечая на вопрос, предусматриваются ли защитные механизмы рынка при беспошлинном ввозе ювелирных изделий из ОАЭ в рамках готовящегося соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ. Об этом он сказал на экспертной сессии Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского ритейла" на тему: "Развитие ювелирного рынка в России: перспективы роста или стагнация". Брызгалин подчеркнул, что вопрос учета интересов ювелирной отрасли в рамках реализации соглашения, действительно, обсуждался. По его словам, дискуссии состоялись, в том числе на площадках Торгово-промышленной палаты, Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти с широким участием представителей бизнеса. Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, отметил Брызгалин. Как сообщал в феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его подписание ожидается в середине 2025 года.

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