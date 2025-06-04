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Курс юаня поднялся выше 11 рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня поднялся выше 11 рублей
Курс юаня поднялся выше 11 рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня поднялся выше 11 рублей
Рубль в середине недели усилил снижение к юаню на Московской бирже, курс спустя неделю вернулся выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных торговой... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T22:09+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рубль в середине недели усилил снижение к юаню на Московской бирже, курс спустя неделю вернулся выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 10 копеек - до 11,01 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,91 рубля. Рубль в минусе Юань в среду на Мосбирже заметно вырос по отношению к рублю после нескольких дней колебаний в районе 10,9 рубля. В итоге он вернулся выше ключевой отметки 11 рублей. "Для дальнейшего укрепления сил у рубля не оказалось. Может сказываться ожидание снижения ключевой ставки, эффект от спада нефтяных цен во второй половине весны, активизация спроса на валюту со стороны импортеров и выездных туристов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, отдельные игроки могли заранее отыгрывать возможные негативные геополитические новости, предполагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.51 мск снижалась на 1% - до 65 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,5%, до 98,8 пункта. Прогнозы "В сформировавшихся условиях курс в четверг может задержаться выше 10,95 рубля за юань", - считает Григорьев. В целом же спрос на иностранные деньги остается слабым, отмечает Шепелев. "Активность валютных торгов на Мосбирже минимальная с начала 2023 года, в мае среднедневной объем операций с юанем составил 77 миллиардов рублей - это почти на 40% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года. Краткосрочные ожидания по курсу доллара – 78-81 рубль, по юаню – 10,9-11,1 рубля", - сказал он.
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рынок, москва, сша, "бкс мир инвестиций"
Китайский юань, Рынок, МОСКВА, США, "БКС Мир инвестиций"
22:09 04.06.2025
 
Курс юаня поднялся выше 11 рублей

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей

© fotolia.com / Eagle% Китайский юань
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / Eagle
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рубль в середине недели усилил снижение к юаню на Московской бирже, курс спустя неделю вернулся выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 10 копеек - до 11,01 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,91 рубля.

Рубль в минусе

Юань в среду на Мосбирже заметно вырос по отношению к рублю после нескольких дней колебаний в районе 10,9 рубля. В итоге он вернулся выше ключевой отметки 11 рублей.
"Для дальнейшего укрепления сил у рубля не оказалось. Может сказываться ожидание снижения ключевой ставки, эффект от спада нефтяных цен во второй половине весны, активизация спроса на валюту со стороны импортеров и выездных туристов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, отдельные игроки могли заранее отыгрывать возможные негативные геополитические новости, предполагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 21.51 мск снижалась на 1% - до 65 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,5%, до 98,8 пункта.

Прогнозы

"В сформировавшихся условиях курс в четверг может задержаться выше 10,95 рубля за юань", - считает Григорьев.
В целом же спрос на иностранные деньги остается слабым, отмечает Шепелев.
"Активность валютных торгов на Мосбирже минимальная с начала 2023 года, в мае среднедневной объем операций с юанем составил 77 миллиардов рублей - это почти на 40% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года. Краткосрочные ожидания по курсу доллара – 78-81 рубль, по юаню – 10,9-11,1 рубля", - сказал он.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Доллар вышел в минус к иене после выхода американской макростатистики
17:30
 
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