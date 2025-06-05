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В Авто.ру Бизнес назвали самые популярные авто с пробегом в мае - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Авто.ру Бизнес назвали самые популярные авто с пробегом в мае
В Авто.ру Бизнес назвали самые популярные авто с пробегом в мае - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Авто.ру Бизнес назвали самые популярные авто с пробегом в мае
Сервис Авто.ру Бизнес изучил майские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня после публикации. Самыми... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T07:00+0300
2025-06-05T07:00+0300
эксклюзив
россия
авто
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес изучил майские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня после публикации. Самыми популярными стали Hyundai Solaris 2021 года, Hyundai Tucson 2018 года и Kia Soul 2019 года выпуска.Авто.ру Бизнес определил список объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые вызвали наибольший интерес покупателей в мае: в первые три дня после публикации по ним поступило больше всего звонков. Учитывались автомобили не старше 7 лет, с пробегом не более 150 000 км, имевшие не более трёх владельцев по ПТС. Также у машин в выборке не более одного дорожно-транспортного происшествия и не более одного расчета стоимости ремонта.В мае первым в топе стало объявление о продаже седана эконом-класса Hyundai Solaris 2021 года выпуска с пробегом 65 000 километров. Владелец оценил автомобиль в 1,15 млн рублей. Объявление было активно всего 3 дня, за которые продавцу позвонили 86 потенциальных покупателей.На втором месте оказался внедорожник Hyundai Tucson 2018 года с пробегом 78 000 километров и стоимостью 1,8 млн рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 35 раз. Автомобиль также был в продаже всего 3 дня.Замыкает тройку самых популярных объявлений мая Kia Soul. Предложение также было активно 3 дня, и за это время по нему позвонили 32 потенциальных покупателя. Компактный хэтчбек 2019 года выпуска с пробегом 120 563 километров продавался за 1,15 млн рублей.Из автомобилей отечественного производства наиболее популярные в мае — объявления о продаже Lada Largus, Lada Vesta и Lada Granta.В целом быстрее других в мае продавались автомобили Hyundai, Kia, Lada, Nissan, Toyota, Volkswagen, Skoda, Mazda, Mitsubishi, Datsun и Renault. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более семи дней.63% объявлений с топом по звонкам были опубликованы в Москве и Московской области. Еще 7% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 30% распределились между Татарстаном, Краснодарским краем, Астраханской, Вологодской, Тюменской, Калужской, Оренбургской и Нижегородской областями.
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эксклюзив, россия, авто
Эксклюзив, РОССИЯ, Авто
07:00 05.06.2025
 
В Авто.ру Бизнес назвали самые популярные авто с пробегом в мае

Авто.ру Бизнес: самые популярные объявления авто с пробегом в мае

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес изучил майские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня после публикации. Самыми популярными стали Hyundai Solaris 2021 года, Hyundai Tucson 2018 года и Kia Soul 2019 года выпуска.
Авто.ру Бизнес определил список объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые вызвали наибольший интерес покупателей в мае: в первые три дня после публикации по ним поступило больше всего звонков. Учитывались автомобили не старше 7 лет, с пробегом не более 150 000 км, имевшие не более трёх владельцев по ПТС. Также у машин в выборке не более одного дорожно-транспортного происшествия и не более одного расчета стоимости ремонта.
В мае первым в топе стало объявление о продаже седана эконом-класса Hyundai Solaris 2021 года выпуска с пробегом 65 000 километров. Владелец оценил автомобиль в 1,15 млн рублей. Объявление было активно всего 3 дня, за которые продавцу позвонили 86 потенциальных покупателей.
На втором месте оказался внедорожник Hyundai Tucson 2018 года с пробегом 78 000 километров и стоимостью 1,8 млн рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 35 раз. Автомобиль также был в продаже всего 3 дня.
Замыкает тройку самых популярных объявлений мая Kia Soul. Предложение также было активно 3 дня, и за это время по нему позвонили 32 потенциальных покупателя. Компактный хэтчбек 2019 года выпуска с пробегом 120 563 километров продавался за 1,15 млн рублей.
Из автомобилей отечественного производства наиболее популярные в мае — объявления о продаже Lada Largus, Lada Vesta и Lada Granta.
В целом быстрее других в мае продавались автомобили Hyundai, Kia, Lada, Nissan, Toyota, Volkswagen, Skoda, Mazda, Mitsubishi, Datsun и Renault. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более семи дней.
63% объявлений с топом по звонкам были опубликованы в Москве и Московской области. Еще 7% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 30% распределились между Татарстаном, Краснодарским краем, Астраханской, Вологодской, Тюменской, Калужской, Оренбургской и Нижегородской областями.
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