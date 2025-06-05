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Эксперты отметили существенный рост доли китайских авто на вторичном рынке

Эксперты отметили существенный рост доли китайских авто на вторичном рынке - 05.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили существенный рост доли китайских авто на вторичном рынке

В рамках 6-й Федеральной конференции для профессиональных продавцов Haraba от Авито Авто, которая проходила 1 июня 2025 года, участники обсудили тренды... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:09+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В рамках 6-й Федеральной конференции для профессиональных продавцов Haraba от Авито Авто, которая проходила 1 июня 2025 года, участники обсудили тренды вторичного авторынка, трансформацию в индустрии и цифровизацию отрасли.Конференция объединила более 1000 участников: автоэксперты, профессиональные продавцы, представители дилеров, лидеров мнений из автомобильной сферы. Мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых вызовов и возможностей рынка, а также формирования новой повестки в условиях стремительной трансформации индустрии.Один из ключевых трендов рынка – растущая конкуренция и активизация частных продавцов на вторичном рынке. По данным Авито Авто, количество предложений от собственников во втором квартале 2025 года выросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Предложений от профессиональных продавцов стало больше на 15%, а от дилеров – на 12%.Еще одна важная тенденция – значительный рост доли китайских автомобилей на вторичном рынке. Если в первом квартале 2023 года их доля составляла всего 0,8%, то уже в начале 2025 года этот показатель вырос почти в 7 раз, до 5,4%. У профессиональных продавцов динамика схожая: доля машин из Поднебесной в предложении с 0,5% до 4,4% за тот же период. Участники конференции отметили, что китайский автопром стал не просто доступной альтернативой западным брендам, но полноценным игроком, который влияет на спрос, предложение и ожидания покупателей.

https://1prime.ru/20250605/avto-858197296.html

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эксклюзив, авто