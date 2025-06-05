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Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года

Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года - 05.06.2025, ПРАЙМ

Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года

Импорт США легковых автомобилей в апреле на фоне введения "взаимных" и отраслевых пошлин рухнул до минимума с июля 2022 года в 13,3 миллиарда долларов, при этом | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:36+0300

2025-06-05T16:36+0300

2025-06-05T16:36+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт США легковых автомобилей в апреле на фоне введения "взаимных" и отраслевых пошлин рухнул до минимума с июля 2022 года в 13,3 миллиарда долларов, при этом продажи сократились у всех крупнейших поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, за месяц ввоз автомобилей сократился на треть, или на 7,3 миллиарда долларов, составив 13,3 миллиарда. Последний раз меньше закупки были в июле 2022 года - на уровне 13 миллиардов долларов. Поставки сократили все крупнейшие экспортеры легковушек на американский рынок. Экспорт Мексики, которая последние несколько месяцев была главным источником иностранных машин для США, рухнул в 1,7 раза - до минимальных с октября 2021 года 2,6 миллиарда долларов. В результате Мексика опустилась на второе место среди экспортеров. Новым лидером стала Япония, чьи поставки за месяц снизились только на 4% - до 3,6 миллиарда долларов. Тройку теперь замыкает Канада - экспорт оттуда упал на треть и составил 1,9 миллиарда долларов. Южная Корея опустилась в апреле с третьего на четвертое место из-за сокращения поставок вдвое - до 1,8 миллиарда долларов. Среди крупнейших поставщиков сильное снижение отгрузок также зафиксировали Германия (в 1,4 раза), Великобритания и Словакия (в 1,9 раза), Италия (в 2,7 раза) и Швеция (в 3 раза). В то же время экспорт автомобилей из Китая сократился лишь на 14%. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. А в начале апреля Штаты ввели "взаимные" пошлины на импорт из большинства стран мира, хотя уже через неделю поставили их на паузу для всех стран, кроме Китая.

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сша, бизнес, мировая экономика, авто, импорт, пошлины