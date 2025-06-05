Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/avto-858235865.html
Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года
Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года - 05.06.2025, ПРАЙМ
Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года
Импорт США легковых автомобилей в апреле на фоне введения "взаимных" и отраслевых пошлин рухнул до минимума с июля 2022 года в 13,3 миллиарда долларов, при этом | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:36+0300
2025-06-05T16:36+0300
экономика
сша
бизнес
мировая экономика
авто
импорт
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_b42ffdaf1522043a5cc95c448c4238c5.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт США легковых автомобилей в апреле на фоне введения "взаимных" и отраслевых пошлин рухнул до минимума с июля 2022 года в 13,3 миллиарда долларов, при этом продажи сократились у всех крупнейших поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, за месяц ввоз автомобилей сократился на треть, или на 7,3 миллиарда долларов, составив 13,3 миллиарда. Последний раз меньше закупки были в июле 2022 года - на уровне 13 миллиардов долларов. Поставки сократили все крупнейшие экспортеры легковушек на американский рынок. Экспорт Мексики, которая последние несколько месяцев была главным источником иностранных машин для США, рухнул в 1,7 раза - до минимальных с октября 2021 года 2,6 миллиарда долларов. В результате Мексика опустилась на второе место среди экспортеров. Новым лидером стала Япония, чьи поставки за месяц снизились только на 4% - до 3,6 миллиарда долларов. Тройку теперь замыкает Канада - экспорт оттуда упал на треть и составил 1,9 миллиарда долларов. Южная Корея опустилась в апреле с третьего на четвертое место из-за сокращения поставок вдвое - до 1,8 миллиарда долларов. Среди крупнейших поставщиков сильное снижение отгрузок также зафиксировали Германия (в 1,4 раза), Великобритания и Словакия (в 1,9 раза), Италия (в 2,7 раза) и Швеция (в 3 раза). В то же время экспорт автомобилей из Китая сократился лишь на 14%. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. А в начале апреля Штаты ввели "взаимные" пошлины на импорт из большинства стран мира, хотя уже через неделю поставили их на паузу для всех стран, кроме Китая.
https://1prime.ru/20250605/avto-858214715.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_0623562ff5efc6ddc5a717577239bcff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, бизнес, мировая экономика, авто, импорт, пошлины
Экономика, США, Бизнес, Мировая экономика, Авто, импорт, пошлины
16:36 05.06.2025
 
Импорт США легковых авто рухнул до минимума с 2022 года

Импорт США легковых автомобилей сократился до 13,3 миллиарда долларов из-за пошлин Трампа

© fotolia.com / HappyAlexАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / HappyAlex
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт США легковых автомобилей в апреле на фоне введения "взаимных" и отраслевых пошлин рухнул до минимума с июля 2022 года в 13,3 миллиарда долларов, при этом продажи сократились у всех крупнейших поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, за месяц ввоз автомобилей сократился на треть, или на 7,3 миллиарда долларов, составив 13,3 миллиарда. Последний раз меньше закупки были в июле 2022 года - на уровне 13 миллиардов долларов.
Поставки сократили все крупнейшие экспортеры легковушек на американский рынок. Экспорт Мексики, которая последние несколько месяцев была главным источником иностранных машин для США, рухнул в 1,7 раза - до минимальных с октября 2021 года 2,6 миллиарда долларов. В результате Мексика опустилась на второе место среди экспортеров.
Новым лидером стала Япония, чьи поставки за месяц снизились только на 4% - до 3,6 миллиарда долларов. Тройку теперь замыкает Канада - экспорт оттуда упал на треть и составил 1,9 миллиарда долларов. Южная Корея опустилась в апреле с третьего на четвертое место из-за сокращения поставок вдвое - до 1,8 миллиарда долларов.
Среди крупнейших поставщиков сильное снижение отгрузок также зафиксировали Германия (в 1,4 раза), Великобритания и Словакия (в 1,9 раза), Италия (в 2,7 раза) и Швеция (в 3 раза). В то же время экспорт автомобилей из Китая сократился лишь на 14%.
США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. А в начале апреля Штаты ввели "взаимные" пошлины на импорт из большинства стран мира, хотя уже через неделю поставили их на паузу для всех стран, кроме Китая.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Эксперты отметили существенный рост доли китайских авто на вторичном рынке
10:09
 
ЭкономикаСШАБизнесМировая экономикаАвтоимпортпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала