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Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74% - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74%
Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74%
Импорт новых автомобилей на территорию России в мае 2025 года снизился на 74% в годовом выражении и составил 17,8 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:12+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в мае 2025 года снизился на 74% в годовом выражении и составил 17,8 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей... май 2025; новый автомобили 17,8 тысячи штук; -74% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства. Лидером среди новых импортируемых машин в сегменте марок стал китайский Changan, а среди моделей - Changan UNI-S. При этом импорт автомобилей с пробегом за отчетный период вырос на 23% к маю 2024 года и составил 37,1 тысячи единиц. Самой популярной маркой, как и в апреле, стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed. Список стран по доле в импорте новых машин возглавляет Китай (71,1%). На втором месте Киргизия (9,1%), а на третьем - Корея (7,2%). В первую пятерку стран-импортеров вошли также Белоруссия (4,8%) и Казахстан (2,8%). Крупнейшим импортером автомобилей с пробегом стала Япония (46%), а второе и третье места заняли Южная Корея (24,5%) и Китай (13,1%), отмечается в презентации.
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бизнес, россия, китай, москва, киргизия, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, КИРГИЗИЯ, Toyota, Toyota Camry
11:12 05.06.2025
 
Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74%

"Автостат": импорт новых автомобилей в Россию в мае снизился на 74%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в мае 2025 года снизился на 74% в годовом выражении и составил 17,8 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Динамика импорта автомобилей... май 2025; новый автомобили 17,8 тысячи штук; -74% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства.
Лидером среди новых импортируемых машин в сегменте марок стал китайский Changan, а среди моделей - Changan UNI-S.
При этом импорт автомобилей с пробегом за отчетный период вырос на 23% к маю 2024 года и составил 37,1 тысячи единиц. Самой популярной маркой, как и в апреле, стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed.
Список стран по доле в импорте новых машин возглавляет Китай (71,1%). На втором месте Киргизия (9,1%), а на третьем - Корея (7,2%). В первую пятерку стран-импортеров вошли также Белоруссия (4,8%) и Казахстан (2,8%). Крупнейшим импортером автомобилей с пробегом стала Япония (46%), а второе и третье места заняли Южная Корея (24,5%) и Китай (13,1%), отмечается в презентации.
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БизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАКИРГИЗИЯToyotaToyota Camry
 
 
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