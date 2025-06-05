https://1prime.ru/20250605/avtostat-858217633.html

Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74%

Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74% - 05.06.2025, ПРАЙМ

Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74%

Импорт новых автомобилей на территорию России в мае 2025 года снизился на 74% в годовом выражении и составил 17,8 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:12+0300

2025-06-05T11:12+0300

2025-06-05T11:12+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в мае 2025 года снизился на 74% в годовом выражении и составил 17,8 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей... май 2025; новый автомобили 17,8 тысячи штук; -74% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства. Лидером среди новых импортируемых машин в сегменте марок стал китайский Changan, а среди моделей - Changan UNI-S. При этом импорт автомобилей с пробегом за отчетный период вырос на 23% к маю 2024 года и составил 37,1 тысячи единиц. Самой популярной маркой, как и в апреле, стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed. Список стран по доле в импорте новых машин возглавляет Китай (71,1%). На втором месте Киргизия (9,1%), а на третьем - Корея (7,2%). В первую пятерку стран-импортеров вошли также Белоруссия (4,8%) и Казахстан (2,8%). Крупнейшим импортером автомобилей с пробегом стала Япония (46%), а второе и третье места заняли Южная Корея (24,5%) и Китай (13,1%), отмечается в презентации.

https://1prime.ru/20250605/avto-858214715.html

китай

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бизнес, россия, китай, москва, киргизия, toyota, toyota camry