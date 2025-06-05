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В "Автостате" рассказали о продажах новых автомобилей в мае - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В "Автостате" рассказали о продажах новых автомобилей в мае
В "Автостате" рассказали о продажах новых автомобилей в мае - 05.06.2025, ПРАЙМ
В "Автостате" рассказали о продажах новых автомобилей в мае
Продажи новых легковых автомобилей 2025 года выпуска в мае составили 43% от всего объема продаж, при этом продолжают продаваться машины 2023 года, их доля... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:12+0300
2025-06-05T12:12+0300
бизнес
россия
авто
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей 2025 года выпуска в мае составили 43% от всего объема продаж, при этом продолжают продаваться машины 2023 года, их доля составила 4%, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Если брать май месяц, то 43% - 2025 год, 53% - это 2024 год, и около 4% - 2023 год, то есть 2023 год продолжает продаваться", - сказал Целиков, отвечая на вопрос о доле легковых автомобилей 2025 года выпуска в майских продажах легковушек. По данным "Автостата", в мае в России было продано 91,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 11% меньше, чем в апреле этого года.
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бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
12:12 05.06.2025
 
В "Автостате" рассказали о продажах новых автомобилей в мае

"Автостат": продажи новых легковушек в мае составили 43% от всего объема продаж

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанк#Работа автосалона
#Работа автосалона - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей 2025 года выпуска в мае составили 43% от всего объема продаж, при этом продолжают продаваться машины 2023 года, их доля составила 4%, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Если брать май месяц, то 43% - 2025 год, 53% - это 2024 год, и около 4% - 2023 год, то есть 2023 год продолжает продаваться", - сказал Целиков, отвечая на вопрос о доле легковых автомобилей 2025 года выпуска в майских продажах легковушек.
По данным "Автостата", в мае в России было продано 91,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 11% меньше, чем в апреле этого года.
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