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Маск заявил, что SpaceX выводит из эксплуатации корабль Dragon

Маск заявил, что SpaceX выводит из эксплуатации корабль Dragon - 05.06.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что SpaceX выводит из эксплуатации корабль Dragon

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил, что частная компания SpaceX немедленно... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T23:46+0300

2025-06-05T23:46+0300

2025-06-05T23:47+0300

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. "В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", - сообщил он в социальной сети Х. В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.

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технологии, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, spacex