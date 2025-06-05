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Маск заявил, что материалы по Эпштейну не публикуют из-за упоминания Трампа
Маск заявил, что материалы по Эпштейну не публикуют из-за упоминания Трампа - 05.06.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что материалы по Эпштейну не публикуют из-за упоминания Трампа
Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не... | 05.06.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. "Настало время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в материалах дела Эпстина. Именно поэтому их не делают публичными", — написал Маск в своей соцсети X. Ранее в среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. Дело финансиста Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпштейна, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпштейн был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.
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финансы, банки, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден
Финансы, Банки, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Джо Байден
Маск заявил, что материалы по Эпштейну не публикуют из-за упоминания Трампа
Маск: материалы дела Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует Трамп
ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома.
"Настало время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в материалах дела Эпстина. Именно поэтому их не делают публичными", — написал Маск в своей соцсети X.
Ранее в среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
Дело финансиста Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпштейна, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Эпштейн был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.
Трамп заявил, что разочарован Маском