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Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии
Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии - 05.06.2025, ПРАЙМ
Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии
Правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии, сообщили в кабмине РФ. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:23+0300
2025-06-05T13:23+0300
2025-06-05T14:15+0300
энергетика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии, сообщили в кабмине РФ."Было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе", - сказано в сообщении.Там добавили, что направленные ранее предложения о запрете майнинга глав регионов от Карелии и Пензенской области были отозваны.Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, с таким запросом в министерство обращались главы этих регионов.Рейтинговое агентство АКРА проводило исследование, которое показало, что Хакасия является самым выгодным регионом в России для "домашнего" майнинга криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц.
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хакасия, россия, правительство
Энергетика, ХАКАСИЯ, РОССИЯ, правительство
Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии
Правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии, сообщили в кабмине РФ.
"Было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе", - сказано в сообщении.
Там добавили, что направленные ранее предложения о запрете майнинга глав регионов от Карелии и Пензенской области были отозваны.
Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, с таким запросом в министерство обращались главы этих регионов.
Рейтинговое агентство АКРА проводило исследование, которое показало, что Хакасия является самым выгодным регионом в России для "домашнего" майнинга криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц.
В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет майнинга криптовалют