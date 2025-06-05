https://1prime.ru/20250605/mayning-858227871.html

Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии

Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии - 05.06.2025, ПРАЙМ

Правкомиссия решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии

Правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии, сообщили в кабмине РФ. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:23+0300

2025-06-05T13:23+0300

2025-06-05T14:15+0300

энергетика

хакасия

россия

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/83473/72/834737212_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_6a152ea28d743a9a539feb2ece8ba3f0.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг криптовалют в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии, сообщили в кабмине РФ."Было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе", - сказано в сообщении.Там добавили, что направленные ранее предложения о запрете майнинга глав регионов от Карелии и Пензенской области были отозваны.Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, с таким запросом в министерство обращались главы этих регионов.Рейтинговое агентство АКРА проводило исследование, которое показало, что Хакасия является самым выгодным регионом в России для "домашнего" майнинга криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц.

https://1prime.ru/20250529/tsivilev-858028764.html

хакасия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хакасия, россия, правительство