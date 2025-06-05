https://1prime.ru/20250605/mishustin-858212876.html

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС - 05.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:26+0300

2025-06-05T09:26+0300

2025-06-05T09:26+0300

россия

снг

еаэс

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg

ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. "Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами, необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.

https://1prime.ru/20250605/mishustin-858209798.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, снг, еаэс, михаил мишустин