https://1prime.ru/20250605/mishustin-858212876.html
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС - 05.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:26+0300
2025-06-05T09:26+0300
2025-06-05T09:26+0300
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ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. "Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами, необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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россия, снг, еаэс, михаил мишустин
РОССИЯ, СНГ, ЕАЭС, Михаил Мишустин
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
Мишустин: важно работать над сближением нормативно-правового регулирования СНГ и ЕАЭС
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования.
"Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами, необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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