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Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС - 05.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:26+0300
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россия
снг
еаэс
михаил мишустин
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ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. "Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами, необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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россия, снг, еаэс, михаил мишустин
РОССИЯ, СНГ, ЕАЭС, Михаил Мишустин
09:26 05.06.2025
 
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС

Мишустин: важно работать над сближением нормативно-правового регулирования СНГ и ЕАЭС

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования.
"Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами, необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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РОССИЯСНГЕАЭСМихаил Мишустин
 
 
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