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Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке
Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке - 05.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на опасениях вокруг возникновения ценовой войны на рынке, в случае повышения темпов увеличения добычи странами... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:22+0300
2025-06-05T08:22+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на опасениях вокруг возникновения ценовой войны на рынке, в случае повышения темпов увеличения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 64,69 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,58 доллара. В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. А в среду Блумберг сообщил со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в августе и, возможно, в сентябре, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка. "Исторический опыт подсказывает, если Саудовская Аравия возьмет на себя инициативу по ускорению роста добычи, то рынок может столкнуться с риском возникновения ценовой войны, которая будет крайне неблагоприятна для нефтяных котировок", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
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нефть, торги, опек
Энергетика, Нефть, Торги, ОПЕК
08:22 05.06.2025
 
Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

Цены на нефть падают на опасениях вокруг возможной ценовой войны на рынке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на опасениях вокруг возникновения ценовой войны на рынке, в случае повышения темпов увеличения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 64,69 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,58 доллара.
В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
А в среду Блумберг сообщил со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в августе и, возможно, в сентябре, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка.
"Исторический опыт подсказывает, если Саудовская Аравия возьмет на себя инициативу по ускорению роста добычи, то рынок может столкнуться с риском возникновения ценовой войны, которая будет крайне неблагоприятна для нефтяных котировок", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
Добыча нефти
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти
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ЭнергетикаНефтьТоргиОПЕК
 
 
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