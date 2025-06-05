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Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке - 05.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в четверг на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на опасениях вокруг возникновения ценовой войны на рынке, в случае повышения темпов увеличения добычи странами... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:22+0300

2025-06-05T08:22+0300

2025-06-05T08:22+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на опасениях вокруг возникновения ценовой войны на рынке, в случае повышения темпов увеличения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 64,69 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,58 доллара. В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. А в среду Блумберг сообщил со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в августе и, возможно, в сентябре, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка. "Исторический опыт подсказывает, если Саудовская Аравия возьмет на себя инициативу по ускорению роста добычи, то рынок может столкнуться с риском возникновения ценовой войны, которая будет крайне неблагоприятна для нефтяных котировок", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).

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нефть, торги, опек