https://1prime.ru/20250605/neft-858217946.html

МЭА спрогнозировало снижение инвестиций в добычу нефти на 6%

МЭА спрогнозировало снижение инвестиций в добычу нефти на 6% - 05.06.2025, ПРАЙМ

МЭА спрогнозировало снижение инвестиций в добычу нефти на 6%

Инвестиции в добычу нефти в мире в 2025 году снизятся на 6%, это станет первым падением с 2020 года, когда они уменьшились из-за пандемии коронавируса,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:20+0300

2025-06-05T11:20+0300

2025-06-05T11:20+0300

экономика

нефть

мэа

добыча нефти

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в добычу нефти в мире в 2025 году снизятся на 6%, это станет первым падением с 2020 года, когда они уменьшились из-за пандемии коронавируса, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2025. "Более низкие цены на нефть и ожидания спроса должны привести к падению инвестиций в добычу нефти на 6% в 2025 году, что станет первым годовым снижением после спада из-за COVID в 2020 году и самым большим с 2016 года", - говорится в материалах МЭА. Отмечается, что изначально агентство ожидало, что расходы на добычу нефти и газа останутся на уровне 2024 года, но с тех пор "настроения стали более мрачными", так как цены на нефть оказались под давлением. В итоге, несмотря на то, что инвестиции в месторождения газа сохранятся на прежнем уровне, более низкие траты на нефть снизят общий объем вложений в 2025 году на 4%, до чуть менее 570 миллиардов долларов, оценивает агентство. Из них 40% средств будет направлено на замедление снижения добычи на существующих месторождениях. Мировые инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы упадут до самого низкого уровня за последние десять лет, прогнозирует также МЭА. В целом, как ожидается, инвестиции в энергетический сектор вырастут на 2% по сравнению с 2024 годом, до 3,3 триллиона долларов. Из них 2,2 триллиона будут направлены на возобновляемые источники энергии, ядерную энергетику, сети, хранение, а также топливо с низким уровнем выбросов, энергоэффективность и электрификацию. Оставшиеся 1,1 триллиона будут потрачены на нефть, газ и уголь. МЭА объясняет, что тенденции в инвестициях формируются наступлением "эпохи электричества" и быстрым ростом спроса на электроэнергию для промышленности, охлаждения, электромобильности, центров обработки данных и искусственного интеллекта. "Десять лет назад инвестиции в поставку ископаемого топлива были на 30% выше, чем в генерацию электроэнергии, сети и хранение. Сегодня эти позиции поменялись местами. Инвестиции в электроэнергетический сектор должны достичь 1,5 триллиона долларов в 2025 году, что примерно на 50% превышает общую сумму, потраченную на вывод на рынок нефти, природного газа и угля", - подчеркивает МЭА. Но если траты на нефть и газ в этом году снизятся, то по углю рост инвестиций продолжится, но немного замедлится - до 4% - по сравнению со средним за пять лет значением в 6%.

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нефть, мэа, добыча нефти