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Нефтяные короли отпустили цены в свободное плавание - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Нефтяные короли отпустили цены в свободное плавание
Нефтяные короли отпустили цены в свободное плавание - 05.06.2025, ПРАЙМ
Нефтяные короли отпустили цены в свободное плавание
Цена на нефть марки Brent в середине этой недели корректировалась до 62,8 долларов за баррель, потеряв за неделю 1,4%. Давление на котировки оказали опасения... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:55+0300
2025-06-05T11:55+0300
нефть
владимир брагин
опек
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858219856.jpg?1749113724
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в середине этой недели корректировалась до 62,8 долларов за баррель, потеряв за неделю 1,4%. Давление на котировки оказали опасения формирования избыточного предложения после решения ОПЕК+ в июле вновь повысить квоты на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки вслед за аналогичным повышением в мае и июне.Таким образом, за апрель-июль квота ОПЕК+ будет увеличена на 1,37 млн баррелей в сутки, или 56% от 2,2 млн баррелей в сутки добровольных ограничений, из которых альянс планировал выйти к сентябрю 2026 года. Если темпы повышения сохранятся, то процесс выхода из ограничений может завершиться уже в сентябре 2025 года. Страны ОПЕК+ де-факто начали процесс выхода из соглашения, но без формального закрепления.Дополнительное давление на котировки оказало потенциальное усиление напряженности между США и КНР после взаимных обвинений в нарушении торговых договоренностей.Впрочем, в летние месяцы нефтяные котировки будут получать поддержку за счет роста спроса в сезон автомобильных поездок и туризма. Краткосрочно, в ближайшие недели, в пользу цен играет фактор лесных пожаров в канадской Альберте, из-за которых останавливается добыча около 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% общей нефтедобычи в Канаде.Автор - директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин
https://1prime.ru/20250604/opek-858202861.html
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, владимир брагин, опек, мнения аналитиков
Нефть, Владимир Брагин, ОПЕК, Мнения аналитиков
11:55 05.06.2025
 
Нефтяные короли отпустили цены в свободное плавание

Аналитик Брагин: цены на нефть получат летом поддержку, невзирая на добычу ОПЕК+

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в середине этой недели корректировалась до 62,8 долларов за баррель, потеряв за неделю 1,4%. Давление на котировки оказали опасения формирования избыточного предложения после решения ОПЕК+ в июле вновь повысить квоты на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки вслед за аналогичным повышением в мае и июне.
Таким образом, за апрель-июль квота ОПЕК+ будет увеличена на 1,37 млн баррелей в сутки, или 56% от 2,2 млн баррелей в сутки добровольных ограничений, из которых альянс планировал выйти к сентябрю 2026 года. Если темпы повышения сохранятся, то процесс выхода из ограничений может завершиться уже в сентябре 2025 года. Страны ОПЕК+ де-факто начали процесс выхода из соглашения, но без формального закрепления.
Добыча нефти
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти
Вчера, 20:33
Дополнительное давление на котировки оказало потенциальное усиление напряженности между США и КНР после взаимных обвинений в нарушении торговых договоренностей.
Впрочем, в летние месяцы нефтяные котировки будут получать поддержку за счет роста спроса в сезон автомобильных поездок и туризма. Краткосрочно, в ближайшие недели, в пользу цен играет фактор лесных пожаров в канадской Альберте, из-за которых останавливается добыча около 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% общей нефтедобычи в Канаде.
Автор - директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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