Нефтяные короли отпустили цены в свободное плавание

МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в середине этой недели корректировалась до 62,8 долларов за баррель, потеряв за неделю 1,4%. Давление на котировки оказали опасения формирования избыточного предложения после решения ОПЕК+ в июле вновь повысить квоты на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки вслед за аналогичным повышением в мае и июне.Таким образом, за апрель-июль квота ОПЕК+ будет увеличена на 1,37 млн баррелей в сутки, или 56% от 2,2 млн баррелей в сутки добровольных ограничений, из которых альянс планировал выйти к сентябрю 2026 года. Если темпы повышения сохранятся, то процесс выхода из ограничений может завершиться уже в сентябре 2025 года. Страны ОПЕК+ де-факто начали процесс выхода из соглашения, но без формального закрепления.Дополнительное давление на котировки оказало потенциальное усиление напряженности между США и КНР после взаимных обвинений в нарушении торговых договоренностей.Впрочем, в летние месяцы нефтяные котировки будут получать поддержку за счет роста спроса в сезон автомобильных поездок и туризма. Краткосрочно, в ближайшие недели, в пользу цен играет фактор лесных пожаров в канадской Альберте, из-за которых останавливается добыча около 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% общей нефтедобычи в Канаде.Автор - директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в середине этой недели корректировалась до 62,8 долларов за баррель, потеряв за неделю 1,4%. Давление на котировки оказали опасения формирования избыточного предложения после решения ОПЕК+ в июле вновь повысить квоты на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки вслед за аналогичным повышением в мае и июне.
Таким образом, за апрель-июль квота ОПЕК+ будет увеличена на 1,37 млн баррелей в сутки, или 56% от 2,2 млн баррелей в сутки добровольных ограничений, из которых альянс планировал выйти к сентябрю 2026 года. Если темпы повышения сохранятся, то процесс выхода из ограничений может завершиться уже в сентябре 2025 года. Страны ОПЕК+ де-факто начали процесс выхода из соглашения, но без формального закрепления.
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу нефти
Вчера, 20:33
Дополнительное давление на котировки оказало потенциальное усиление напряженности между США и КНР после взаимных обвинений в нарушении торговых договоренностей.
Впрочем, в летние месяцы нефтяные котировки будут получать поддержку за счет роста спроса в сезон автомобильных поездок и туризма. Краткосрочно, в ближайшие недели, в пользу цен играет фактор лесных пожаров в канадской Альберте, из-за которых останавливается добыча около 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% общей нефтедобычи в Канаде.
Автор - директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин
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