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Стоимость нефти растет после снижения днем ранее - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти растет после снижения днем ранее
Стоимость нефти растет после снижения днем ранее - 05.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет после снижения днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после снижения на 1% днем ранее, трейдеры оценивают перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:33+0300
2025-06-05T14:33+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после снижения на 1% днем ранее, трейдеры оценивают перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% - до 65,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 63 долларов. Днем ранее котировки потеряли как минимум 1%. Трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения, в частности, со стороны ОПЕК+. Днем ранее агентство Блумберг передало, что Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка. Минэнерго США в то же время сообщило в среду о снижении запасов нефти в стране. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 30 мая сократились на 4,3 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 0,9 миллиона. При этом запасы нефтепродуктов в стране за неделю подскочили сильнее ожиданий, а добыча выросла - на 7 тысяч баррелей в сутки, до 13,408 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
14:33 05.06.2025
 
Стоимость нефти растет после снижения днем ранее

Мировые цены на нефть поднимаются в четверг после снижения на 1% днем ранее

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после снижения на 1% днем ранее, трейдеры оценивают перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% - до 65,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 63 долларов. Днем ранее котировки потеряли как минимум 1%.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения, в частности, со стороны ОПЕК+. Днем ранее агентство Блумберг передало, что Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка.
Минэнерго США в то же время сообщило в среду о снижении запасов нефти в стране. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 30 мая сократились на 4,3 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 0,9 миллиона.
При этом запасы нефтепродуктов в стране за неделю подскочили сильнее ожиданий, а добыча выросла - на 7 тысяч баррелей в сутки, до 13,408 миллиона баррелей в сутки.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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ЭнергетикаНефтьРынокОПЕК
 
 
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