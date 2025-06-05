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Фигурантам дела о хищениях на "Восточном верфи" предъявили обвинение

Фигурантам дела о хищениях на "Восточном верфи" предъявили обвинение - 05.06.2025, ПРАЙМ

Фигурантам дела о хищениях на "Восточном верфи" предъявили обвинение

СК начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T07:16+0300

2025-06-05T07:16+0300

2025-06-05T07:16+0300

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"восточная верфь"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - ПРАЙМ. СК начал предъявлять обвинение на заседании Первомайского районного суда Владивостока фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии "Восточная верфь", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. Ранее следователи сообщали об уголовном деле о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС, бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву. Региональная прокуратура в марте сообщала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Также фигурантам вменяется попытка хищения акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство. Суд приступил к рассмотрению дела в четверг. "Начали предъявлять обвинение, следующее заседание назначено на 16 июня в 11.00 (04.00 мск)", - сказала Оленева По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.

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