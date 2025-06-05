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Пять стран ЕС в апреле нарастили закупки американской нефти

Пять стран ЕС в апреле нарастили закупки американской нефти - 05.06.2025, ПРАЙМ

Пять стран ЕС в апреле нарастили закупки американской нефти

Сразу пять государств Евросоюза в апреле нарастили закупки американской нефти: это возобновившие импорт Польша, Португалия, Дания и Финляндия, а также... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T20:47+0300

2025-06-05T20:47+0300

2025-06-05T20:47+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сразу пять государств Евросоюза в апреле нарастили закупки американской нефти: это возобновившие импорт Польша, Португалия, Дания и Финляндия, а также увеличившая покупки Испания, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Польша и Португалия брали "нефтяные каникулы" на февраль-март, а Дания и Финляндия воздержались от импорта в марте. Испания в апреле стала единственным стабильным покупателем в Евросоюзе, кто за месяц нарастил импорт американской нефти - сразу на 17%, до 530 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Она с долей в 16% в апреле стала вторым крупнейшим покупателем американской нефти среди стран объединения. Всего американские поставки в этот регион в апреле составили 3,4 миллиарда долларов, по сравнению с мартом показав положительную динамику в 5%. Львиная доля американского экспорта нефти в ЕС пришлась на Нидерланды - сразу 57%. По сравнению с мартом объемы в денежном выражении почти не изменились, сокращение импорта составило всего 4%. Третье место разделили между собой Германия и Дания (обе - по 6%). Германия при этом снизила импорт на 11%, а Дания в начале весны американскую нефть не закупала. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. В мае внешнеторговый суд США на прошлой неделе постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Позже апелляционный суд восстановил действие указов.

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дания

польша

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нефть, дания, польша, португалия, дональд трамп, ес, cnn