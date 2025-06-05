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Турция сократила импорт нефтепродуктов из России - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Турция сократила импорт нефтепродуктов из России
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России - 05.06.2025, ПРАЙМ
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России
Поставки российских нефтепродуктов в Турцию в апреле этого года сократились на четверть - до минимума более чем за 2,5 года, выяснило РИА Новости, изучив данные | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T05:15+0300
2025-06-05T05:15+0300
энергетика
нефть
экономика
турция
анкара
москва
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Поставки российских нефтепродуктов в Турцию в апреле этого года сократились на четверть - до минимума более чем за 2,5 года, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Импорт Турцией нефтепродуктов из России в апреле опустился на четверть в годовом выражении и на 11% по сравнению с мартом - до минимальных с сентября 2022 года 735,7 миллиона долларов. Всего за первые четыре месяца этого года Турция купила российских нефтепродуктов на 3,3 миллиарда долларов - на 14,5% меньше, чем годом ранее. При этом за весь прошлый год объем импорта составил 11,5 миллиарда долларов. Анкара больше всего покупала у Москвы газовые масла из нефти или битуминозных пород – на 616,3 миллиона долларов, топливо для реактивных двигателей - на 49,1 миллиона, легкие нефтепродукты из нефти или битуминозных пород – на 48,8 миллиона, другие виды газовых масел – на 11 миллионов, а также смазочные масла – на 10,4 миллиона долларов. Россия по итогам апреля стала главным поставщиком нефтепродуктов в Турцию. В пятерку лидеров также вошли Египет (47,1 миллиона долларов), Индия (33,8 миллиона), Франция (21,9 миллиона) и Италия (13 миллионов).
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нефть, турция, анкара, москва
Энергетика, Нефть, Экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, МОСКВА
05:15 05.06.2025
 
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России

Поставки нефтепродуктов из России в Турцию в апреле сократились на четверть

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Поставки российских нефтепродуктов в Турцию в апреле этого года сократились на четверть - до минимума более чем за 2,5 года, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Импорт Турцией нефтепродуктов из России в апреле опустился на четверть в годовом выражении и на 11% по сравнению с мартом - до минимальных с сентября 2022 года 735,7 миллиона долларов.
Всего за первые четыре месяца этого года Турция купила российских нефтепродуктов на 3,3 миллиарда долларов - на 14,5% меньше, чем годом ранее. При этом за весь прошлый год объем импорта составил 11,5 миллиарда долларов.
Анкара больше всего покупала у Москвы газовые масла из нефти или битуминозных пород – на 616,3 миллиона долларов, топливо для реактивных двигателей - на 49,1 миллиона, легкие нефтепродукты из нефти или битуминозных пород – на 48,8 миллиона, другие виды газовых масел – на 11 миллионов, а также смазочные масла – на 10,4 миллиона долларов.
Россия по итогам апреля стала главным поставщиком нефтепродуктов в Турцию. В пятерку лидеров также вошли Египет (47,1 миллиона долларов), Индия (33,8 миллиона), Франция (21,9 миллиона) и Италия (13 миллионов).
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьТУРЦИЯАнкараМОСКВА
 
 
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