https://1prime.ru/20250605/vsu-858210652.html

Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать

Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать - 05.06.2025, ПРАЙМ

Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать

Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:26+0300

2025-06-05T08:26+0300

2025-06-05T08:26+0300

спецоперация на украине

общество

москва

рф

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03d264bb05bb6a2f025f0cbaf7f77317.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный, видео с его признанием опубликовало министерство обороны РФ. "Все представители ТЦК, военкоматов носят форму, погоны, но прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг без еды и воды. Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского - ред.) Елены Зеленской", - сказал пленный.

https://1prime.ru/20250604/nyt-858204630.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, рф, владимир зеленский, всу