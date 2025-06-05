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Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать
Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать - 05.06.2025, ПРАЙМ
Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать
Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:26+0300
2025-06-05T08:26+0300
спецоперация на украине
общество
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный, видео с его признанием опубликовало министерство обороны РФ. "Все представители ТЦК, военкоматов носят форму, погоны, но прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг без еды и воды. Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского - ред.) Елены Зеленской", - сказал пленный.
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общество , москва, рф, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, Общество , МОСКВА, РФ, Владимир Зеленский, ВСУ
08:26 05.06.2025
 
Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать

Пленный: украинские военные отдают жизнь за сумки жены Зеленского

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный, видео с его признанием опубликовало министерство обороны РФ.
"Все представители ТЦК, военкоматов носят форму, погоны, но прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг без еды и воды. Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского - ред.) Елены Зеленской", - сказал пленный.
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Спецоперация на УкраинеОбществоМОСКВАРФВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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