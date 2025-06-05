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Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,97 рубля - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,97 рубля
Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,97 рубля - 05.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,97 рубля
Рубль к юаню на Московской бирже к закрытию торгов четверга отыграл все дневное снижение и продемонстрировал небольшой рост, следует из данных площадки. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T19:24+0300
2025-06-05T19:24+0300
китайский юань
рынок
москва
"бкс мир инвестиций"
банк россия
ук альфа-капитал
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже к закрытию торгов четверга отыграл все дневное снижение и продемонстрировал небольшой рост, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 10,97 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожал на 0,82%, до 65,39 доллара за баррель. Рубль не хочет сдавать Юань снизился на 0,36%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,97-11,05 рубля. "Давление на рубль оказывает как сезонность (начало периода отпусков, когда спрос на валюту растет, и летнее оживление импортеров), так и ожидания снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, приток экспортной выручки может снижаться из-за спада нефтяных цен во второй половине весны, отметил эксперт. "Данные ЦБ свидетельствовали об ослаблении рубля за день к трем основным валютам. В целом валютный рынок пока замер в ожидании новых драйверов – как со стороны геополитики, так и со стороны заседания Банка России. При этом в пятницу также официально стартуют продажи валюты ЦБ в более высоком, июньском, объеме", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Глобально, инвесторы ждут решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Но конкретно для рубля нейтральное решение значения иметь не будет, а слишком сильно стоимость кредитования сейчас все равно не понизят", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы "В конце недели, по нашим оценкам, доллар может вплотную подобраться к 80 рублям, юань – приблизиться к 11,1 рубля", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Текущую неделю курс может завершить ниже 11 рублей за юань, если регулятор на заседании не удивит особо резким снижением ставки, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, москва, "бкс мир инвестиций", банк россия, ук альфа-капитал
Китайский юань, Рынок, МОСКВА, "БКС Мир инвестиций", банк Россия, УК Альфа-Капитал
19:24 05.06.2025
 
Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,97 рубля

Курс юаня к закрытию торгов четверга снизился до 10,97 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже к закрытию торгов четверга отыграл все дневное снижение и продемонстрировал небольшой рост, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 10,97 рубля.
Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожал на 0,82%, до 65,39 доллара за баррель.

Рубль не хочет сдавать

Юань снизился на 0,36%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,97-11,05 рубля.
"Давление на рубль оказывает как сезонность (начало периода отпусков, когда спрос на валюту растет, и летнее оживление импортеров), так и ожидания снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, приток экспортной выручки может снижаться из-за спада нефтяных цен во второй половине весны, отметил эксперт.
"Данные ЦБ свидетельствовали об ослаблении рубля за день к трем основным валютам. В целом валютный рынок пока замер в ожидании новых драйверов – как со стороны геополитики, так и со стороны заседания Банка России. При этом в пятницу также официально стартуют продажи валюты ЦБ в более высоком, июньском, объеме", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Глобально, инвесторы ждут решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Но конкретно для рубля нейтральное решение значения иметь не будет, а слишком сильно стоимость кредитования сейчас все равно не понизят", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Прогнозы

"В конце недели, по нашим оценкам, доллар может вплотную подобраться к 80 рублям, юань – приблизиться к 11,1 рубля", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Текущую неделю курс может завершить ниже 11 рублей за юань, если регулятор на заседании не удивит особо резким снижением ставки, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
График - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом
19:20
 
Китайский юаньРынокМОСКВА"БКС Мир инвестиций"банк РоссияУК Альфа-Капитал
 
 
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