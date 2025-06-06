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Суд арестовал редактора URA.RU по обвинению в даче взятки - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал редактора URA.RU по обвинению в даче взятки
Суд арестовал редактора URA.RU по обвинению в даче взятки - 06.06.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал редактора URA.RU по обвинению в даче взятки
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент РИА... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T18:35+0300
2025-06-06T18:37+0300
общество
екатеринбург
мвд
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Избрать в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 4 августа включительно", - огласил решение судья.Обвиняемый, в свою очередь, заявил, что не признает вину, он "просто выполнял свою журналистскую работу".В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей. Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
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общество , екатеринбург, мвд
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, МВД, Происшествия
18:35 06.06.2025 (обновлено: 18:37 06.06.2025)
 
Суд арестовал редактора URA.RU по обвинению в даче взятки

Суд арестовал до 4 августа редактора URA.RU Аллаярова, обвиняемого в даче взятки

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Избрать в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 4 августа включительно", - огласил решение судья.
Обвиняемый, в свою очередь, заявил, что не признает вину, он "просто выполнял свою журналистскую работу".
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
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