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Продажи электромобилей в России в мае сократились на 28% - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/avtostat-858260697.html
Продажи электромобилей в России в мае сократились на 28%
Продажи электромобилей в России в мае сократились на 28% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Продажи электромобилей в России в мае сократились на 28%
Продажи новых электромобилей в России в мае 2025 года составили 786 единиц, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7 машин меньше, чем | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:00+0300
2025-06-06T12:01+0300
экономика
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в мае 2025 года составили 786 единиц, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7 машин меньше, чем в апреле этого года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В мае в России было продано 786 электрокаров. Это на 28% меньше, чем в мае 2024 года (1096 штук). Напомню, что продажи электрокаров в апреле были чуть-чуть больше, чем в мае (793 штуки)", - написал он в своем Telegram-канале. Самой популярной маркой электромобилей в России в мае стал китайский Zeekr (263 штуки). На втором месте - российский Evolute (115 штук), а на третьем - китайский Avatr (60 штук). Замыкают топ-5 марок еще два представителя КНР - Geely (54 штуки) и BYD (43 штуки). В модельном рейтинге лидерами стали Zeekr 001 и Evolute i-Pro (126 и 111 штук соответственно). С равным результатом в 51 проданный экземпляр третье место делят Geely EX5 и Zeekr 009. Далее - Zeekr 7x (48 штук).
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бизнес, китай, geely, byd, авто
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, Geely, BYD, Авто
12:00 06.06.2025 (обновлено: 12:01 06.06.2025)
 
Продажи электромобилей в России в мае сократились на 28%

"Автостат": продажи новых электромобилей в России в мае снизились на 28%

© fotolia.com / Petair" Электромобиль
 Электромобиль - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Petair
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в мае 2025 года составили 786 единиц, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7 машин меньше, чем в апреле этого года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В мае в России было продано 786 электрокаров. Это на 28% меньше, чем в мае 2024 года (1096 штук). Напомню, что продажи электрокаров в апреле были чуть-чуть больше, чем в мае (793 штуки)", - написал он в своем Telegram-канале.
Самой популярной маркой электромобилей в России в мае стал китайский Zeekr (263 штуки). На втором месте - российский Evolute (115 штук), а на третьем - китайский Avatr (60 штук). Замыкают топ-5 марок еще два представителя КНР - Geely (54 штуки) и BYD (43 штуки).
В модельном рейтинге лидерами стали Zeekr 001 и Evolute i-Pro (126 и 111 штук соответственно). С равным результатом в 51 проданный экземпляр третье место делят Geely EX5 и Zeekr 009. Далее - Zeekr 7x (48 штук).
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ЭкономикаБизнесКИТАЙGeelyBYDАвто
 
 
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