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Биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю выросла

Биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю выросла - 06.06.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю выросла

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,85%, Аи-95 - на 0,98%, следует из материалов торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:38+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,85%, Аи-95 - на 0,98%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 снизилась на 0,93% - до 58 190 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на те же 0,93% - до 61 306 рублей. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,29% - до 57 950 рублей. Стоимость авиакеросина снизилась на 0,44%, до 70 263 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 2,92%, до 15 913 рублей. В то же время мазут вырос в цене на 0,99% - до 17 648 рублей за тонну. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь, заявил 19 мая вице-премьер Александр Новак. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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